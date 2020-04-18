Минздрав: данные по COVID-19 в Молдове и рекордное число выздоровевших

К настоящему моменту общее число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Республике Молдова составляет 2129 человек.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. К утру субботы в Молдове обработано 10397 тестов на COVID-19. Общее число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет 2129 человек

Об этом на брифинге заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

В 128 случаях вирус был "импортирован", а 2001 человек был инфицирован в пределах страны.

На протяжении вчерашнего дня были выписаны из больниц 115 пациентов. Это рекордное число выздоровевших, выписанных из медицинских учреждений в течение одного дня, с начала кризиса, связанного с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, всего выздоровел 391 человек.

По сообщению главы минздрава, в тяжелом состоянии остаются 200 пациентов с COVID-19, из них к аппаратам ИВЛ подключены 10 человек, пятеро в Республиканской клинической больнице и пятеро в больнице скорой помощи в Кишиневе.

Состояние здоровья еще 523 пациентов демонстрирует среднюю динамику, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Число погибших от осложнений на фоне инфицирования коронавирусом достигло 56 человек.

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