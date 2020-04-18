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Икона Снятие со креста.

Додон обратился к верующим в Страстную субботу перед Воскресением Христовым

© Sputnik / Игнатович
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200418/29930349/dodon-obratilsya-k-veruyuschim-pered-paskhoy.html

Президент Молдовы призвал жителей страны в праздничные дни оставаться дома, "проявляя таким образом любовь к ближним".

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Президент Республики Молдова Игорь Додон в Великую субботу еще раз призвал верующих оставаться дома в пасхальные праздники. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

Ион Кику, архивное фото.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Новые ограничения на Пасху - премьер Ион Кику обратился к населению

Додон подчеркнул, что для него, как и для всех жителей Молдовы, невозможность в полной мере отметить Пасху из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, является "болезненной". Однако в период глобального кризиса забота о близких означает — оставаться дома, заявил президент.

"В это трудное время мы должны быть смиренными и оставаться дома, проявляя, таким образом, любовь к ближним, любовь к христианской вере", — написал Додон.

Глава государства обратился к жителям страны с призывом: "Давайте подарим нашу любовь, заботу и внимание близким, поможем тем, кто нуждается в нашей помощи и утешении!"

Ранее премьер-министр Ион Кику заявил, что при всем понимании важности пасхальных праздников правительство призывает всех оставаться дома, а родственников, особенно в возрасте, поздравлять онлайн или по телефону, чтобы не подвергать их риску заражения COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (748)

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Теги:
коронавирус, Пасха, Игорь Додон


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