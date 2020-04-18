Митрополит Владимир освятил куличи и вино на месте их производства

В этом году у православных христиан есть возможность купить заранее освященные на предприятиях непременные продукты пасхального стола.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Священники Молдавской митрополии во главе с митрополитом Владимиром освятили пасторское вино на комбинате "Cricova" и благословили производство куличей на хлебозаводе "Franzeluţa" в столице.

В связи с пандемией, вызванной COVID-19, ритуалы проводились на открытом воздухе, на производственной территории предприятий.

В магазинах цены на пасхальные куличи начинаются с 25 леев, а кагор можно купить за 50 леев.

Впервые литургия в пасхальную ночь будет проходить в храмах Молдовы без участия прихожан. Президент Игорь Додон посоветовал людям оставаться дома и сказал, что полагается на ответственность граждан, так как власти не могут контролировать каждую семью.

В то же время, Радоница будет отмечаться в этом году 6, 7 и 8 июня. Решение было принято во время заседания Синода Православной церкви Молдовы под председательством митрополита Владимира, на котором также присутствовал президент Игорь Додон.

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