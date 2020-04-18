Вернуть офицера "Н": как кадровый военный Нацармии Молдовы добирался из Африки

Представитель наших Вооруженных сил находился в Мали, где в качестве советника помогал местным коллегам проводить подготовку артиллеристов.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Офицер Национальной армии, находящийся в командировке от Европейского Союза по военной подготовке и консультированию сил обороны и безопасности в Мали, был возвращен в Республику Молдова.

По словам главы департамента стратегического планирования генштаба Национальной армии полковника Сержиу Викола, возвращение советника домой стало возможным благодаря содействию Бухарета. Молдавский военнослужащий был вывезен из африканской страны вместе с румынскими военными из Объединенной многопрофильной миссии ООН по стабилизации в Республике Мали специальным воздушным рейсом авиакомпании TAROM.

Транзит по румынской территории и переход через границу на КПП "Албица" были обеспечены с помощью сотрудников Министерства национальной обороны Румынии.

Полковник Викол добавил, что молдавский офицер был направлен в Мали в декабре. В этой африканской стране он помогал проводить артиллерийскую подготовку местных военнослужащих. Вернувшийся чувствует себя хорошо и будет находиться в самоизоляции в соответствии с требованиями Комиссии по чрезвычайной ситуации.

Представители Национальной армии участвуют в Миссии по военному обучению и консультированию сил обороны и безопасности ЕС в Мали, начиная с 2018 года. Срок их полномочий обычно составляет шесть месяцев, причем некоторые из них отвечают за оказание медицинской помощи, а другие - за подготовку артиллеристов.

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