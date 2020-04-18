16:41 18 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.27
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.65
Поиск
Мали. Город Бамако.

Вернуть офицера "Н": как кадровый военный Нацармии Молдовы добирался из Африки

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
Получить короткую ссылку
292 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200418/29931021/ofitseru-natsionalnoy-armii-pomogli-vernutsya-v-moldovu-iz-afriki.html

Представитель наших Вооруженных сил находился в Мали, где в качестве советника помогал местным коллегам проводить подготовку артиллеристов.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Офицер Национальной армии, находящийся в командировке от Европейского Союза по военной подготовке и консультированию сил обороны и безопасности в Мали, был возвращен в Республику Молдова.

Национальная армия Молдовы
© Sputnik / Rodion Proca
Молдавские военнослужащие в Косово: только вместе мы победим коронавирус

По словам главы департамента стратегического планирования генштаба Национальной армии полковника Сержиу Викола, возвращение советника домой стало возможным благодаря содействию Бухарета. Молдавский военнослужащий был вывезен из африканской страны вместе с румынскими военными из Объединенной многопрофильной миссии ООН по стабилизации в Республике Мали специальным воздушным рейсом авиакомпании TAROM.

Транзит по румынской территории и переход через границу на КПП "Албица" были обеспечены с помощью сотрудников Министерства национальной обороны Румынии.

Полковник Викол добавил, что молдавский офицер был направлен в Мали в декабре. В этой африканской стране он помогал проводить артиллерийскую подготовку местных военнослужащих. Вернувшийся чувствует себя хорошо и будет находиться в самоизоляции в соответствии с требованиями Комиссии по чрезвычайной ситуации.

Представители Национальной армии участвуют в Миссии по военному обучению и консультированию сил обороны и безопасности ЕС в Мали, начиная с 2018 года. Срок их полномочий обычно составляет шесть месяцев, причем некоторые из них отвечают за оказание медицинской помощи, а другие - за подготовку артиллеристов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Возраст зачисления на военную службу по контракту увеличат
Глава Минобороны рассказал о весеннем призыве в армию с учетом коронавируса
Теги:
министерство обороны


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Граффити с изображением целующихся в масках влюбленных на стенде в Лондоне.
Коронаграффити - новое мировое поветрие
Трамп представил план снятия карантина в США
Трамп представил план снятия карантина в США
Пасхальные ярмарки в Кишиневе
Пасхальные ярмарки в Кишиневе — точные адреса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться