Еще один пациент с коронавирусом пустился в бега из кишиневской больницы

Из-под опеки врачей ушел 56-летний мужчина, инфицированный COVID-19. В настоящее время он разыскивается полицией.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Представитель кишиневского управления полиции Наталья Стати подтвердила для Sputnik Moldova, что сотрудники правоохранительных органов пытаются установить местонахождение 56-летнего мужчины, который сбежал из больницы № 1 в столице.

У него была легкая форма коронавируса, и он был госпитализирован 9 апреля.

В пятницу на прошлой неделе из сортировочного центра CОVID-19 в Кишиневе сбежал 27-летний мужчина, житель Яловенского района, который сдал тесты в связи с подозрением на инфекцию. Он также разыскивается полицией.

На прошлой неделе 39-летняя женщина из Чадыр-Лунги самовольно покинула больницу Святого Архангела Михаила в Кишиневе, куда она была госпитализирована. Пациентка покинула медицинское учреждение, утверждая, что ей не понравились условия, но позже вернулась по собственной инициативе.

А в конце марта мужчина покинул Республиканскую клиническую больницу.

Пациенты с COVID-19, покидающие медицинские учреждения до полного излечения, могут быть подвергнуты наказанию в виде штрафа в размере до 25 тыс леев.

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