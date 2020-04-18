16:41 18 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.27
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.65
Поиск
На въезде в больницу.

Еще один пациент с коронавирусом пустился в бега из кишиневской больницы

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (754)
39510
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200418/29932484/esche-odin-patsient-s-covid-19-sbezhal-iz-bolnitsy-v-kishineve.html

Из-под опеки врачей ушел 56-летний мужчина, инфицированный COVID-19. В настоящее время он разыскивается полицией.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Представитель кишиневского управления полиции Наталья Стати подтвердила для Sputnik Moldova, что сотрудники правоохранительных органов пытаются установить местонахождение 56-летнего мужчины, который сбежал из больницы № 1 в столице. 

У него была легкая форма коронавируса, и он был госпитализирован 9 апреля.

В пятницу на прошлой неделе из сортировочного центра CОVID-19 в Кишиневе сбежал 27-летний мужчина, житель Яловенского района, который сдал тесты в связи с подозрением на инфекцию. Он также разыскивается полицией.

Centrul COVID-19 Chișinău
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Молодой человек с подозрением на коронавирус сбежал из карантинного центра

На прошлой неделе 39-летняя женщина из Чадыр-Лунги самовольно покинула больницу Святого Архангела Михаила в Кишиневе, куда она была госпитализирована. Пациентка покинула медицинское учреждение, утверждая, что ей не понравились условия, но позже вернулась по собственной инициативе.

А в конце марта мужчина покинул Республиканскую клиническую больницу. 

Пациенты с COVID-19, покидающие медицинские учреждения до полного излечения, могут быть подвергнуты наказанию в виде штрафа в размере до 25 тыс леев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (754)

По теме

Возвращение в карантин под эскортом: полиция искала беглеца полдня
Женщина с COVID-19 сбежала из больницы в Кишиневе: что заявили в полиции
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Граффити с изображением целующихся в масках влюбленных на стенде в Лондоне.
Коронаграффити - новое мировое поветрие
Трамп представил план снятия карантина в США
Трамп представил план снятия карантина в США
Пасхальные ярмарки в Кишиневе
Пасхальные ярмарки в Кишиневе — точные адреса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться