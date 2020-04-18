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Румыния контрольно пропускной пункт

Жители Молдовы продолжают возвращаться домой из-за рубежа на Пасху

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200418/29932855/zhiteli-moldovy-prodolzhayut-vozvraschatsya-domoy-iz-za-rubezha-na-paskhu.html

По данным пограничной полиции, за последние сутки границы Молдовы пересекли 3211 человек, из которых 2351 был зарегистрирован на въезде в Республику Молдова. 

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Большинство людей пересекли молдо-румынскую границу — 1290 граждан. На контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной были зарегистрированы 830 человек, из которых 298 граждан вернулись из Российской Федерации. 

В то же время 231 пассажир прибыл в страну чартерными рейсами из Лондона.

Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдову за сутки вернулись почти две тысячи граждан
Ни у одного из пересекших границу не было выявлено симптомов COVID-19.

В общей сложности на границе было заполнено 2150 деклараций об ответственности в отношении обязательства оплатить полис медицинского страхования в течение 72 часов.

Пограничная полиция зарегистрировала несколько нарушений: девять человек не соблюли пограничный режим, один гражданин не выполнил меры по предотвращению и профилактике COVID-19, еще одинмужчина попытался пересечь границу, находясь под судебным запретом.

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Теги:
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