Жители Молдовы продолжают возвращаться домой из-за рубежа на Пасху

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Большинство людей пересекли молдо-румынскую границу — 1290 граждан. На контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной были зарегистрированы 830 человек, из которых 298 граждан вернулись из Российской Федерации.
В то же время 231 пассажир прибыл в страну чартерными рейсами из Лондона.
В общей сложности на границе было заполнено 2150 деклараций об ответственности в отношении обязательства оплатить полис медицинского страхования в течение 72 часов.
Пограничная полиция зарегистрировала несколько нарушений: девять человек не соблюли пограничный режим, один гражданин не выполнил меры по предотвращению и профилактике COVID-19, еще одинмужчина попытался пересечь границу, находясь под судебным запретом.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>