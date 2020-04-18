Пациент с COVID-19, сбежавший из больницы, обнаружен полицией

Нарушителя противоэпидемических мер задержали сотрудники правоохранительных органов, его снова поместят в больничную палату.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Представитель кишиневского управления полиции Наталья Стати подтвердила для Sputnik Молдова, что меры по поиску мужчины, покинувшего больницу, дали результат, и беглеца удалось оперативно обнаружить.

"В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции сектора Ботаника, пациент найден и будет возвращен в больницу", - отметила она.

Госпитализированный 9 апреля с диагнозом COVID-19 мужчина в возрасте 56 лет сегодня самовольно покинул клинику.

На прошлой неделе из сортировочного центра CОVID-19 в Кишиневе сбежал 27-летний мужчина, житель Яловенского района, который сдал тесты в связи с подозрением на инфекцию. Он также разыскивается полицией.

В ту же неделю 39-летняя женщина из Чадыр-Лунги сбежала из больницы Святого Архангела Михаила в Кишиневе, куда она была госпитализирована. Пациентка покинула медицинское учреждение, утверждая, что ей не понравились условия, но позже вернулась по собственной инициативе.

В конце марта из Республиканской клинической больницы также попытался сбежать инфицированный.

Пациенты с COVID-19, покидающие медицинские учреждения до полного излечения, могут быть подвергнуты наказанию в виде штрафа в размере до 25 тысяч леев.

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