16:41 18 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.27
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.65
Поиск
Центр COVID-19 в Кишиневе

Пациент с COVID-19, сбежавший из больницы, обнаружен полицией

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (754)
163 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200418/29933765/patsient-s-covid-19-sbezhavshiy-iz-bolnitsy-obnaruzhen-politsiey.html

Нарушителя противоэпидемических мер задержали сотрудники правоохранительных органов, его снова поместят в больничную палату.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Представитель кишиневского управления полиции Наталья Стати подтвердила для Sputnik Молдова, что меры по поиску мужчины, покинувшего больницу, дали результат, и беглеца удалось оперативно обнаружить.

"В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции сектора Ботаника, пациент найден и будет возвращен в больницу", - отметила она.

Госпитализированный 9 апреля с диагнозом COVID-19 мужчина в возрасте 56 лет сегодня самовольно покинул клинику.

Centrul COVID-19 Chișinău
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Молодой человек с подозрением на коронавирус сбежал из карантинного центра

На прошлой неделе из сортировочного центра CОVID-19 в Кишиневе сбежал 27-летний мужчина, житель Яловенского района, который сдал тесты в связи с подозрением на инфекцию. Он также разыскивается полицией.

В ту же неделю 39-летняя женщина из Чадыр-Лунги сбежала из больницы Святого Архангела Михаила в Кишиневе, куда она была госпитализирована. Пациентка покинула медицинское учреждение, утверждая, что ей не понравились условия, но позже вернулась по собственной инициативе.

В конце марта из Республиканской клинической больницы также попытался сбежать инфицированный. 

Пациенты с COVID-19, покидающие медицинские учреждения до полного излечения, могут быть подвергнуты наказанию в виде штрафа в размере до 25 тысяч леев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (754)

По теме

Додон обратился к верующим в Страстную субботу перед Воскресением Христовым
Еще один пациент с коронавирусом пустился в бега из кишиневской больницы
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Граффити с изображением целующихся в масках влюбленных на стенде в Лондоне.
Коронаграффити - новое мировое поветрие
Трамп представил план снятия карантина в США
Трамп представил план снятия карантина в США
Пасхальные ярмарки в Кишиневе
Пасхальные ярмарки в Кишиневе — точные адреса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться