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Виорика Думбрэвяну

В Молдове подтверждены еще 114 случаев заболевания коронавирусом

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (759)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200418/29934551/v-moldove-podtverzhdeny-sluchaev-zabolevaniya-koronavirus.html

Таким образом, к настоящему моменту общее число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Республике Молдова достигло 2243 человек.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. К вечеру субботы в Молдове зарегистрированы еще 114 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса нового типа.

Вакцинация. Архивное фото
© Sputnik / Игорь Зарембо
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В одном из них вирус был "импортирован" из России. В остальных 113 случаях заражение произошло внутри страны. Об этом на брифинге заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Таким образом, общее число подтвержденных лабораторными тестами случаев инфицирования COVID-19 в Республике Молдова составляет 2243 человек.

Наибольшее число новых позитивных результатов на коронавирус зарегистрированы в Единцах - 40 случаев. В Кишиневе зарегистрированы 14 новых случаев коронавирусной инфекции, в Бельцах и Каушанах - 8 случаев, в Оргееве, Сороке и Приднестровье - по 5 случаев, в Новых Аненах, Криулянах, Дондюшанах, Яловенах и Вулканештах - по 3 случая, в Кагуле, Флорештах, Фалештах, Глодянах - по 2 случая и в Дубоссарах, Окнице, Страшенах, Штефан-Водэ и Теленештах - по одному случаю.

В субботу скончался еще один пациент, 48-летний мужчина, госпитализированный 7 апреля в районную больницу Фалешт. Больной страдал от диабета и других хронических заболеваний. Таким образом, число погибших от осложнений на фоне инфицирования коронавирусом в Молдове достигло 57 человек. Выздоровел 391 пациент.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (759)

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Теги:
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