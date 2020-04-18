В Молдове подтверждены еще 114 случаев заболевания коронавирусом

Таким образом, к настоящему моменту общее число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Республике Молдова достигло 2243 человек.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. К вечеру субботы в Молдове зарегистрированы еще 114 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса нового типа.

В одном из них вирус был "импортирован" из России. В остальных 113 случаях заражение произошло внутри страны. Об этом на брифинге заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Таким образом, общее число подтвержденных лабораторными тестами случаев инфицирования COVID-19 в Республике Молдова составляет 2243 человек.

Наибольшее число новых позитивных результатов на коронавирус зарегистрированы в Единцах - 40 случаев. В Кишиневе зарегистрированы 14 новых случаев коронавирусной инфекции, в Бельцах и Каушанах - 8 случаев, в Оргееве, Сороке и Приднестровье - по 5 случаев, в Новых Аненах, Криулянах, Дондюшанах, Яловенах и Вулканештах - по 3 случая, в Кагуле, Флорештах, Фалештах, Глодянах - по 2 случая и в Дубоссарах, Окнице, Страшенах, Штефан-Водэ и Теленештах - по одному случаю.

В субботу скончался еще один пациент, 48-летний мужчина, госпитализированный 7 апреля в районную больницу Фалешт. Больной страдал от диабета и других хронических заболеваний. Таким образом, число погибших от осложнений на фоне инфицирования коронавирусом в Молдове достигло 57 человек. Выздоровел 391 пациент.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova