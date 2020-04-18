Еще один населенный пункт Молдовы будет закрыт на карантин

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. На карантин будет закрыт еще один населенный пункт в Республике Молдова. Об этом объявил на брифинге президент Молдовы Игорь Додон.

По словам главы государства, в селе Брынзены Единецкого района сразу у 39 местных жителей после лабораторных тестов была обнаружена коронавирусная инфекция.

"Я обратился к МВД и Министерству обороны с просьбой подготовить все необходимые меры для перевода этого села в режим карантина", - заявил Додон.

Таким образом, число "режимных" населенных пунктов в Молдове достигло шести. Ранее карантин по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации был объявлен в городах Глодяны, Сорока и Штефан-Водэ, а также в селах Карахасаны и Талмаза района Штефан-Водэ.

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