20:45 18 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.27
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.65
Поиск
Военнослужащие национальной армии Молдовы в селе Карахасаны, где введен карантин.

Еще один населенный пункт Молдовы будет закрыт на карантин

© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova / Dmitrii Vosimeric
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (759)
950 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200418/29934953/esche-odin-naselenniy-punkt-moldovy-budet-zakryt-na-karantin.html

В селе Брынзены Единецкого района зарегистрированы сразу 39 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. На карантин будет закрыт еще один населенный пункт в Республике Молдова. Об этом объявил на брифинге президент Молдовы Игорь Додон.

Карантин. Глодянский район.
© Photo : Facebook / Ion Cojocari
Что происходит в Глодянах после введения карантина - подробности

По словам главы государства, в селе Брынзены Единецкого района сразу у 39 местных жителей после лабораторных тестов была обнаружена коронавирусная инфекция.

"Я обратился к МВД и Министерству обороны с просьбой подготовить все необходимые меры для перевода этого села в режим карантина", - заявил Додон. 

Таким образом, число "режимных" населенных пунктов в Молдове достигло шести. Ранее карантин по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации был объявлен в городах Глодяны, Сорока и Штефан-Водэ, а также в селах Карахасаны и Талмаза района Штефан-Водэ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (759)

По теме

Фуртунэ: в селе Карагасаны врач скрыл контакт с приезжим и заразил коллег
Минобороны перебросило солдат и бронетехнику в Глодяны
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Православный христианский священнослужитель держит свечи в руках после церемонии Священного Огня рядом с Церковью Гроба Господня в Старом городе Иерусалима в разгар вспышки коронавирусной болезни
Сошествие Благодатного огня в разгар пандемии: чудо без зрителей
Росатом наладит производство клапанов для аппаратов ИВЛ
Росатом наладит производство клапанов для аппаратов ИВЛ
Пасхальные ярмарки в Кишиневе
Пасхальные ярмарки в Кишиневе — точные адреса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться