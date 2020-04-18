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Центр COVID-19 в Кишиневе.

Директор больницы в Кишиневе обратился к министру здравоохранения

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200418/29935158/direktor-bolnitsy-v-Kishineve-obratilsya-k-ministru-zdravookhraneniya.html

Была озвучена инициатива привлечь к лечению пациентов с COVID-19 специалистов из Государственного университета медицины и фармакологии, а также медицинских отделений Академии наук Молдовы.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Директор клинической больницы Министерства здравоохранения Георгий Цуркану выступил с этим предложением на брифинге Минздрава, в котором участвовал дистанционно.

По его словам, привлечение специалистов из профильных образовательных и научных учреждений позволит облегчить нагрузку на медицинский персонал.

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© Photo : Facebook / Dodon Igor
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Цуркану сообщил, что в возглавляемом им медицинском учреждении лечением пациентов с COVID-19 занимается команда из 415 врачей. На данный момент семь медицинских работников и трое работников технического отдела заражены коронавирусом.

Директор больницы отметил, что это произошло в начале пандемии, когда имеющееся оборудование оказалось недостаточно эффективным. В настоящий момент больница обеспечена всем необходимым, чтобы защитить медицинских работников от инфекции. 

"Если мы посчитаем процент от 415 медицинских работников, вовлеченных в прямое лечение, это даже лучшая ситуация, чем в некоторых европейских странах", - заметил Цуркану.

Из 391 жителя страны, переболевших COVID-19, которые были выписаны из медицинских учреждений, 106 проходили лечение в клинической больнице Министерства здравоохранения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (759)

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Теги:
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