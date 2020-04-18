Директор больницы в Кишиневе обратился к министру здравоохранения

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Директор клинической больницы Министерства здравоохранения Георгий Цуркану выступил с этим предложением на брифинге Минздрава, в котором участвовал дистанционно.
По его словам, привлечение специалистов из профильных образовательных и научных учреждений позволит облегчить нагрузку на медицинский персонал.
Директор больницы отметил, что это произошло в начале пандемии, когда имеющееся оборудование оказалось недостаточно эффективным. В настоящий момент больница обеспечена всем необходимым, чтобы защитить медицинских работников от инфекции.
"Если мы посчитаем процент от 415 медицинских работников, вовлеченных в прямое лечение, это даже лучшая ситуация, чем в некоторых европейских странах", - заметил Цуркану.
Из 391 жителя страны, переболевших COVID-19, которые были выписаны из медицинских учреждений, 106 проходили лечение в клинической больнице Министерства здравоохранения.
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