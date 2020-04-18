Минздрав подтвердил еще три случая гибели от COVID-19 в Приднестровье

По данным министерства здравоохранения, все погибшие страдали сразу от нескольких хронических заболеваний.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Увеличился трагический счет гибели людей, инфицированных коронавирусом. В Приднестровье скончались три человека в результате осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты РМ.

В числе умерших - 75-летний мужчина из Тирасполя с хронической обструктивной болезнью легких, 76-летняя женщина из Тирасполя с острой сердечно-сосудистой недостаточностью и 60-летний мужчина из Григориополя с хронической почечной недостаточностью.

Таким образом, число скончавшихся от COVID-19 в Молдове достигло 60 человек.

К вечеру субботы в Молдове зарегистрированы еще 114 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса нового типа, в том числе пять - в Приднестровье.

Общее число подтвержденных лабораторными тестами случаев инфицирования COVID-19 в Республике Молдова составляет 2243 человек.

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