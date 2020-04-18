Благодатный огонь в Кишиневе: святыню привезли, соблюдая меры безопасности

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Благодатный огонь, который считается одной из самых значимых христианских святынь, прибыл в Кишинев из Иерусалима в восемнадцатый раз. Пандемия коронавируса и чрезвычайное положение в Молдове внесли свои коррективы в праздничную традицию - пасхальные службы пройдут без участия прихожан, а традиционного освящения пасхальных куличей возле храмов не будет.
Молдавскую делегацию, которая отправилась за Благодатным огнем, возглавил митрополит Владимир. Из соображений безопасности делегациям запрещено покидать самолет, и частицу святыни подвезли прямо к трапу. Благодатный огонь прибудет в кафедральный собор Кишинева, откуда частицы огня развезут по епархиям.
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В Кишиневе святыню встречали представители руководства страны во главе с президентом РМ Игорем Додоном.
Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу вечером. Перед этим Иерусалимский патриарх Феофил III трижды обошел крестным ходом Кувуклию — часовню над гробом Христа, а затем зашел внутрь и молился о схождении огня.
После появления огня патриарх раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.
Затем святыню доставили к Яффским воротам Старого города, где раздали его делегациям из стран, в которых значительная часть населения исповедует православие.
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