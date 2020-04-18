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Благодатный огонь в Кишиневе

Благодатный огонь в Кишиневе: святыню привезли, соблюдая меры безопасности

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200418/29937503/blagodatniy-ogon-v-kishineve-svyatynyu-privezli-soblyudaya-mery-bezopasnosti.html

В Молдове пасхальные праздники отметят с некоторыми корректировками, все это в связи с продолжением действия режима чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 18 апр  — Sputnik. Благодатный огонь, который считается одной из самых значимых христианских святынь, прибыл в Кишинев из Иерусалима в восемнадцатый раз. Пандемия коронавируса и чрезвычайное положение в Молдове внесли свои коррективы в праздничную традицию - пасхальные службы пройдут без участия прихожан, а традиционного освящения пасхальных куличей возле храмов не будет.

Молдавскую делегацию, которая отправилась за Благодатным огнем, возглавил митрополит Владимир. Из соображений безопасности делегациям запрещено покидать самолет, и частицу святыни подвезли прямо к трапу. Благодатный огонь прибудет в кафедральный собор Кишинева, откуда частицы огня развезут по епархиям.

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В Кишиневе святыню встречали представители руководства страны во главе с президентом РМ Игорем Додоном.

Православный христианский священнослужитель держит свечи в руках после церемонии Священного Огня рядом с Церковью Гроба Господня в Старом городе Иерусалима в разгар вспышки коронавирусной болезни
© REUTERS / AMMAR AWAD
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Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу вечером. Перед этим Иерусалимский патриарх Феофил III трижды обошел крестным ходом Кувуклию — часовню над гробом Христа, а затем зашел внутрь и молился о схождении огня.

После появления огня патриарх раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.

Затем святыню доставили к Яффским воротам Старого города, где раздали его делегациям из стран, в которых значительная часть населения исповедует православие.

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Теги:
коронавирус, Пасха, Благодатный огонь


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