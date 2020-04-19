Находясь в самоизоляции граждане Молдовы могут интересно проводить время

В министерстве образования, культуры и исследований рассказали, как жители страны, вынужденные находиться дома, могут с толком и удовольствием скоротать часы, ожидая отмены карантинных ограничений.

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. Театры республики сделали все возможное, чтобы, даже у семейного очага, граждане страны могли встретиться с искусством и посмотреть большинство постановок онлайн.

Так, Национальный театр "Михай Еминеску" приглашает зрителей посмотреть спектакли "Таке, Янкэ и Кадыр", "Дом на границе", "Карнавал", "Вишневый сад", "Праздник в четверг", "Дерево жизни", "Дом Зойки", "The Lucky Strike", "Шум в кулисах", "Вам есть что сказать?", "Семья Тот", "Сфатул Цэрий", "В твоих обворожительных глазах", "Безымянная звезда", "Двенадцать стульев".

На веб-странице театра каждый желающий ежедневно может посмотреть интервью с актерами и режиссерами.

В свою очередь, Национальный театр оперы и балет имени Марии Биешу ежедневно предоставляет возможность жителям страны зрителем одной из постановок, которую транслируют на его страничке в социальной сети Facebook.

Национальный театр "Еуджен Ионеско" запустил компанию "Онлайн-марафон", в ходе которой на собственной страничке в Facebook транслирует весь репертуар и интервью с ведущими актерами, давно полюбившимися публике.

Кагульские театр "Б. П. Хаждеу" и кишиневский "Алексей Матеевич" также ежедневно передают в записи свои сценические работы так, что и у столичных жителей, и граждан из других регионов республики появилась возможность увидеть, какой манеры игры придерживаются актеры на юге страны.

Знаменитый бельцкий Национальный театр "Василе Александри", на сцене которого долгое время играл Народный артист СССР Михай Волонтир, периодически проводит показы своих спектаклей по Сети, представляет вниманию общественности записи бесед с актерами и режиссерами.

Любители постановок Государственного русского драматического театра имени Чехова смогут увидеть полюбившиеся и новые спектакли на официальном канале в Youtube. Постановки молодежного "Театра с улицы Роз имени Хармелина" также доступны в онлайн-режиме.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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