"Я вам расскажу": проект молдавских студентов - для детей и их родителей

В период упорной борьбы с коронавирусом студенты решили по-своему помочь всем жителям страны - и взрослым, и детям.

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. Члены клуба любителей чтения, студенты филологического факультета Молдавского госуниверситета запустили литературный проект - они читают сказки молдавских и румынских авторов.

По словам модератора проекта Адрианы Казаку, участники этой инициативы задались целью сделать так, чтобы в эти непростые времена никто не чувствовал себя одиноким, брошенным или ненужным - они уверены, что все по-своему могут приносить пользу.

Именно потому будущие преподаватели читают занимательные истории и сказки детям, которым очень трудно постоянно находиться дома в режиме самоизоляции. В социальной сети Facebook любители книг ежедневно выкладывают видео c новым прочитанным произведением.

Первой видеоролик - чтение народной сказки "Fata ciobanului cea înțeleaptă" ("Мудрая дочь пастуха"). Потом появились истории румынского писателя и собирателя сказок Петре Испиреску "Sarea în bucate" ("Соль в еде") и "Prâslea cel voinic și merele de aur" ("Богатырь Прысля и золотые яблоки"), а также сказки знаменитого Иона Крянгэ "Soacra cu trei nurori" ("Свекровь с тремя невестками"), "Fata babei și fata moșneagului" ("Дочь старухи и дочь старика") и "Punguța cu doi bani" ("Кошелек с двумя денежками").

Родители о сказках на ночь и бескорыстной помощи

Необычную идею уже успели оценить мамы и папы, многим она очень понравилась - сказки стали помощью и поддержкой родителям, которые из-за напряженной обстановки в стране беспокоятся не только за себя, но и за своих детей.

Учитель с опытом и мама двух детей, десяти и полутора лет, Снежана Стоян поблагодарила юных филологов за интересный и полезный проект.

"Я заметила, что прослушивание этих историй успокаивает старшего из детей, который заметно устает после целого дня дистанционного обучения, а младшая София пытается повторять за чтецами услышанные звуки", - рассказала она.

Снежану радует, когда, слушая рассказ, сын переспрашивает, что означают некоторые неизвестные ему слова.

Будучи педагогом, собеседница подметила, что проект очень полезен для ее учеников - тех, что из русскоязычных семей, которые стремятся изучать румынский.

"Ученики рассказали мне, что им легче слушать эти произведения, чем читать в одиночку", - добавила собеседница и похвалила удачное начинание студентов.

Сергею Жосану, отцу восьмилетнего сына, тоже пришлась по душе идея студентов. Он слушает с ребенком сказки перед сном, пока мама занята.

"Читать сказки у меня получается не очень выразительно. А девушки-филологи молодцы, читают с увлечением! В итоге все довольны - жена успевает сделать свои домашние дела, сын быстрее засыпает, и я тоже как бы при деле - по сказочно-технической части", - пошутил собеседник и пожелал успешного продолжения проекта.

Самая важная составляющая этого начинания - это чувство единения и сопричастности, когда даже будучи разделенными из-за введенных ограничений, поколения едины.

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