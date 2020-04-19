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Liliana Iașan

Как семейные врачи лечат пациентов с COVID-19, изолированных дома

© Photo : Facebook / Liliana Iasan
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (767)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200419/29933644/kak-semeynye-vrachi-lechat-patsientov-s-covid-19-izolirovannykh-doma.html

Медицинское обслуживание данного контингента предполагает терапию, контроль, информирование, обратную связь.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Об обязанностях семейных врачей в контексте домашнего лечения пациентов с легкими формами COVID-19 в радиостудии Sputnik Молдова рассказала директор кишиневской территориальной медицинской ассоциации Буюкан Лилиана Яшан.

По ее словам, на территории ответственности ассоциации есть восемь пациентов с COVID-19 в возрасте от 4 до 46 лет, которые получают лечение в домашних условиях.

"Два четырехлетних ребенка находились в очаге заболевания, однако у них не был подтвержден COVID-19. Мать одного из детей была госпитализирована. У ребенка повышенная температура продержалась всего один день, а его отец отказался от госпитализации", - рассказала Яшан.

Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины.
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Три раза в день медицинские работники звонят, чтобы узнать самочувствие пациентов. Пациентам также рекомендуется связываться по телефону со своим семейным врачом или медсестрой всякий раз, когда им необходимо дать разъяснения относительно лечения, диеты и защитных мер, которые необходимо соблюдать дома.  

"Мы контролируем по телефону три раза в день температуру тела, частоту дыхания, затрудненное дыхание, развитие кашля. Кроме того, пациенты могут позвонить нам в любой момент, когда в этом возникнет необходимость", - сказала врач.

Семейные врачи назначают соответствующее лечение пациентам с легкими формами COVID-19, изолированными в домашних условиях. Лекарства можно приобрести в аптеке без рецепта.

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"Это симптоматическое лечение. Пациенты принимают парацетамол при температуре выше 38 градусов. Если температура не падает после трех приемов, он уведомляет семейного врача или службу 112", - отметила Яшан.

Семейные врачи также сообщают пациентам с легкой формой COVID-19, получающим лечение в домашних условиях, признаки, на которые они должны немедленно реагировать.

"Тревожным признаком является увеличение частоты дыхания. Поэтому мы обучаем пациентов, чтобы они могли распознать тревожные симптомы, а в случае необходимости мы измерим частоту дыхания на дому с помощью медицинского оборудования", - уточнила медик.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (767)

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Теги:
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