Как семейные врачи лечат пациентов с COVID-19, изолированных дома

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Об обязанностях семейных врачей в контексте домашнего лечения пациентов с легкими формами COVID-19 в радиостудии Sputnik Молдова рассказала директор кишиневской территориальной медицинской ассоциации Буюкан Лилиана Яшан.

По ее словам, на территории ответственности ассоциации есть восемь пациентов с COVID-19 в возрасте от 4 до 46 лет, которые получают лечение в домашних условиях.

"Два четырехлетних ребенка находились в очаге заболевания, однако у них не был подтвержден COVID-19. Мать одного из детей была госпитализирована. У ребенка повышенная температура продержалась всего один день, а его отец отказался от госпитализации", - рассказала Яшан.

Три раза в день медицинские работники звонят, чтобы узнать самочувствие пациентов. Пациентам также рекомендуется связываться по телефону со своим семейным врачом или медсестрой всякий раз, когда им необходимо дать разъяснения относительно лечения, диеты и защитных мер, которые необходимо соблюдать дома.

"Мы контролируем по телефону три раза в день температуру тела, частоту дыхания, затрудненное дыхание, развитие кашля. Кроме того, пациенты могут позвонить нам в любой момент, когда в этом возникнет необходимость", - сказала врач.

Семейные врачи назначают соответствующее лечение пациентам с легкими формами COVID-19, изолированными в домашних условиях. Лекарства можно приобрести в аптеке без рецепта.

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"Это симптоматическое лечение. Пациенты принимают парацетамол при температуре выше 38 градусов. Если температура не падает после трех приемов, он уведомляет семейного врача или службу 112", - отметила Яшан.

Семейные врачи также сообщают пациентам с легкой формой COVID-19, получающим лечение в домашних условиях, признаки, на которые они должны немедленно реагировать.

"Тревожным признаком является увеличение частоты дыхания. Поэтому мы обучаем пациентов, чтобы они могли распознать тревожные симптомы, а в случае необходимости мы измерим частоту дыхания на дому с помощью медицинского оборудования", - уточнила медик.

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