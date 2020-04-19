Пасха 2020: как правильно провести главный христианский праздник

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. У Пасхи нет точной даты празднования — ежегодно она рассчитывается по церковному календарю, но всегда приходится на весну, когда природа возрождается к новой жизни.
Значение слова "Пасха"
В день Пасхи вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после Его распятия на кресте.
Слово "Пасха" — от еврейского "песах", означает "прохождение, избавление". Ветхозаветную Пасху (Песах) праздновали в память того, как Господь вывел израильский народ из египетского рабства. В христианской церкви наименование "Пасха" получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом.
Традиции Пасхи: крашенки и куличи
Крашеные яйца, пасхальный кулич и творожная пасха – главные символы Светлого Христова Воскресения, которые, по традиции, занимают самое почетное место на праздничном столе.
С давних пор считается, что именно пасхальное освященное яйцо должно быть первой едой после Великого поста, который длится 40 дней.
Когда начали красить куриные яйца на Пасху
Традиция красить яйца на Светлое Христово Воскресение уходит корнями в глубокую древность. Первое пасхальное яичко, по преданию, преподнесла Мария Магдалина римскому императору Тиберию со словами: "Христос Воскресе!"
Тиберий, не поверив словам Марии, заявил, что воскреснуть никто не может, как и белое яйцо не может стать красным. И лишь только последнее слово слетело с его губ, яйцо стало алого цвета.
Изначально пасхальные яйца красили только в красный цвет, в память о жертвенной крови Спасителя, пролитой за человечество. Сейчас же цветовая палитра пасхальных яиц разнообразна - красные, фиолетовые, зеленые, синие, желтые, серые, матовые, глянцевые, с узорами, в наклейках, в бисере и стразах. Изобретательность и фантазия хозяек не имеет границ.
Кулич, по традиции, олицетворяет то, как Христос вкушал хлеб с учениками, дабы они уверовали в его воскрешение. Творожную паску, символизирующую Гроб Господень, пекут в виде усеченной пирамиды, и сверху наносят буквы "ХВ".
Как правильно выйти из поста
После праздника Пасхи медики регистрируют всплеск желудочно-кишечных заболеваний. По словам специалистов, этому способствует не только обильное застолье, но и неправильный "выход" из говения. Врачи советуют не увлекаться трапезой и помнить — резкий переход от постной к тяжелой пище чреват последствиями.
По словам специалистов, несмотря на богатый стол в пасхальное воскресение, от многих яств следует отказаться во избежание вреда.
Колбаса, жареное мясо, салаты с майонезом и любые блюда, богатые специями, в первый день после поста должны быть под запретом. В противном случае высок риск приступа панкреатита. С яйцами тоже следует быть осторожным. Врачи рекомендуют съесть на Пасху одно яйцо и небольшой кусочек кулича. Если чувство голода не дает покоя, хорошо подойдет белая рыба, запеченная на углях или в духовке — в таком случае она сохраняет тонкий вкус и полезные свойства.
Не слишком большую нагрузку на пищеварительную систему окажет и холодец. Умеренная порция этого блюда погасит аппетит. Стоит помнить: за время поста организм отвык от тяжелой пищи, и возвращаться в прежний режим питания нужно постепенно. Рекомендуется в течение недели сохранять тот же рацион, что и во время поста, с небольшим добавлением тяжелой белковой пищи. Врачи отмечают, что неправильный выход из поста в большинстве случаев провоцирует обострение старых заболеваний.
Как нужно праздновать Пасху
Пасху нужно провести с радостной молитвой и обязательно праздновать с семьей. всем помогать и делиться своей радостью со всеми окружающими. Считается, что, чем радостнее проведешь Пасху, тем благодатнее будет год для семьи.
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