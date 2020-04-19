Пасха 2020: как правильно провести главный христианский праздник

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. У Пасхи нет точной даты празднования — ежегодно она рассчитывается по церковному календарю, но всегда приходится на весну, когда природа возрождается к новой жизни.

Значение слова "Пасха"

В день Пасхи вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после Его распятия на кресте.

Слово "Пасха" — от еврейского "песах", означает "прохождение, избавление". Ветхозаветную Пасху (Песах) праздновали в память того, как Господь вывел израильский народ из египетского рабства. В христианской церкви наименование "Пасха" получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом.

Традиции Пасхи: крашенки и куличи

Крашеные яйца, пасхальный кулич и творожная пасха – главные символы Светлого Христова Воскресения, которые, по традиции, занимают самое почетное место на праздничном столе.

С давних пор считается, что именно пасхальное освященное яйцо должно быть первой едой после Великого поста, который длится 40 дней.

© Sputnik / Константин Чалабов Освящение пасхальных куличей и яиц в Великую субботу.

Когда начали красить куриные яйца на Пасху

Традиция красить яйца на Светлое Христово Воскресение уходит корнями в глубокую древность. Первое пасхальное яичко, по преданию, преподнесла Мария Магдалина римскому императору Тиберию со словами: "Христос Воскресе!"

Тиберий, не поверив словам Марии, заявил, что воскреснуть никто не может, как и белое яйцо не может стать красным. И лишь только последнее слово слетело с его губ, яйцо стало алого цвета.

Изначально пасхальные яйца красили только в красный цвет, в память о жертвенной крови Спасителя, пролитой за человечество. Сейчас же цветовая палитра пасхальных яиц разнообразна - красные, фиолетовые, зеленые, синие, желтые, серые, матовые, глянцевые, с узорами, в наклейках, в бисере и стразах. Изобретательность и фантазия хозяек не имеет границ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как раскрасить пасхальные яйца: мастер-класс в редакции Sputnik.

Кулич, по традиции, олицетворяет то, как Христос вкушал хлеб с учениками, дабы они уверовали в его воскрешение. Творожную паску, символизирующую Гроб Господень, пекут в виде усеченной пирамиды, и сверху наносят буквы "ХВ".

Как правильно выйти из поста

После праздника Пасхи медики регистрируют всплеск желудочно-кишечных заболеваний. По словам специалистов, этому способствует не только обильное застолье, но и неправильный "выход" из говения. Врачи советуют не увлекаться трапезой и помнить — резкий переход от постной к тяжелой пище чреват последствиями.

По словам специалистов, несмотря на богатый стол в пасхальное воскресение, от многих яств следует отказаться во избежание вреда.

Колбаса, жареное мясо, салаты с майонезом и любые блюда, богатые специями, в первый день после поста должны быть под запретом. В противном случае высок риск приступа панкреатита. С яйцами тоже следует быть осторожным. Врачи рекомендуют съесть на Пасху одно яйцо и небольшой кусочек кулича. Если чувство голода не дает покоя, хорошо подойдет белая рыба, запеченная на углях или в духовке — в таком случае она сохраняет тонкий вкус и полезные свойства.

Пасхальный стол.

Не слишком большую нагрузку на пищеварительную систему окажет и холодец. Умеренная порция этого блюда погасит аппетит. Стоит помнить: за время поста организм отвык от тяжелой пищи, и возвращаться в прежний режим питания нужно постепенно. Рекомендуется в течение недели сохранять тот же рацион, что и во время поста, с небольшим добавлением тяжелой белковой пищи. Врачи отмечают, что неправильный выход из поста в большинстве случаев провоцирует обострение старых заболеваний.

Как нужно праздновать Пасху

Пасху нужно провести с радостной молитвой и обязательно праздновать с семьей. всем помогать и делиться своей радостью со всеми окружающими. Считается, что, чем радостнее проведешь Пасху, тем благодатнее будет год для семьи.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova