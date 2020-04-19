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Пожарные с обращением к гражданам Noi muncim, voi stați acasă!

За сутки пожарные и спасатели Молдовы более ста раз выезжали на вызовы

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200419/29940723/za-sutki-pozharnye-i-spasateli-moldovy-bolee-sta-raz-vyezzhali-na-vyzovy.html

Сотрудники генинспектората по чрезвычайным ситуациям ликвидировали более 80 возгораний, удалось предотвратить два пожара в Кишиневе и в Гагаузии.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. За последние сутки спасатели и пожарные более ста раз выезжали на вызовы, связанные с экстренными ситуациями. Об этом сообщил генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Молдовы (ГИЧС).

Пожар.
© Photo : Facebook / ISU Tulcea
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Был ликвидирован 81 очаг возгорания, предотвращены два пожара, в Кишиневе и в Гагаузии.

В селах и городах, где установлен режим карантина, работают шесть подразделений ГИЧС, в составе которых 17 сотрудников. Кроме того, улицы закрытых на карантин населенных пунктов патрулируют мобильные бригады. Людей просят остаться дома, поддерживать социальную дистанцию ​​и уведомлять власти в случае подозрения на заражение новым вирусом. В случае возникновения рискованных ситуаций граждане могут позвонить в Службу 112.

ГИЧС призывает жителей Молдовы воздержаться от посещения родственников, проживающих в городах и селах, где действует режим карантина.

"Ни один посторонний человек не получит разрешение на въезд в населенные пункты Карахасань и Талмаза района Штефан-Водэ, в города Глодяны, Сорока и Штефан-Водэ, где наблюдается вспышка COVID - 19", - отмечается в сообщении ГИЧС.

Единственными исключениями являются аварийные службы и структуры, которые поддерживают инфраструктуру населенных пунктов.

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Теги:
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