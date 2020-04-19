Игорь Додон поздравил жителей Молдовы с Пасхой

Президент отметил, что из-за эпидемии коронавируса населению страны пришлось изменить привычный уклад, но он уверен: скоро мы сможем снова вернуться к привычной нам жизни.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил жителей Молдовы с праздником Пасхи.

В своем обращении он отметил, что из-за эпидемии коронавируса населению страны пришлось изменить привычный жизненный уклад и отказаться от посещения церквей. Кроме того, из-за закрытых во многих странах границ не все граждане Молдовы смогли встретить в этом году праздник рядом со своими близкими.

"Уверяю вас, все эти ограничения — временные! Мы с вами уже прошли огромный путь, и, в том числе, благодаря вашей ответственности и строгому соблюдению принятых мер, сегодня мы можем говорить о позитивной динамике", — сообщил глава государства.

По словам Додона, суточный прирост заболевших коронавирусом в нашей стране гораздо меньше, чем при самом оптимистичном сценарии, составленном специалистами для Молдовы.

"Уверен, совсем скоро мы сможем снова вернуться к привычной нам жизни, выйти на улицы, обнять своих близких. До нашей общей победы осталось всего несколько шагов, и мы обязательно сделаем их вместе!", - написал он на своей странице в Facebook.

Президент Молдовы пожелал всем жителям страны здоровья, сил и мужества, завершив свое обращение традиционным поздравлением: "Христос Воскресе!"

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