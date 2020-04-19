12:12 19 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.27
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.65
Поиск
Кэприянский Свято-Успенский Монастырь

Игорь Додон поздравил жителей Молдовы с Пасхой

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
Получить короткую ссылку
110 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200419/29940763/igor-dodon-pozdravil-zhiteley-moldovy-s-paskhoy.html

Президент отметил, что из-за эпидемии коронавируса населению страны пришлось изменить привычный уклад, но он уверен: скоро мы сможем снова вернуться к привычной нам жизни.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил жителей Молдовы с праздником Пасхи.

Благодатный огонь в Кишиневе
© Photo : Miroslav Rotari.
Благодатный огонь в Кишиневе: святыню привезли, соблюдая меры безопасности

В своем обращении он отметил, что из-за эпидемии коронавируса населению страны пришлось изменить привычный жизненный уклад и отказаться от посещения церквей. Кроме того, из-за закрытых во многих странах границ не все граждане Молдовы смогли встретить в этом году праздник рядом со своими близкими.

"Уверяю вас, все эти ограничения — временные! Мы с вами уже прошли огромный путь, и, в том числе, благодаря вашей ответственности и строгому соблюдению принятых мер, сегодня мы можем говорить о позитивной динамике", — сообщил глава государства.

По словам Додона, суточный прирост заболевших коронавирусом в нашей стране гораздо меньше, чем при самом оптимистичном сценарии, составленном специалистами для Молдовы.

"Уверен, совсем скоро мы сможем снова вернуться к привычной нам жизни, выйти на улицы, обнять своих близких. До нашей общей победы осталось всего несколько шагов, и мы обязательно сделаем их вместе!", - написал он на своей странице в Facebook.

Президент Молдовы пожелал всем жителям страны здоровья, сил и мужества, завершив свое обращение традиционным поздравлением: "Христос Воскресе!"

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Чуботару: что мы празднуем, отмечая Пасху
Новые ограничения на Пасху - премьер Ион Кику обратился к населению
Теги:
Пасха, Игорь Додон


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Благодатный огонь прибыл в Молдову.
Благодатный огонь: уже на земле Молдовы
Росатом наладит производство клапанов для аппаратов ИВЛ
Росатом наладит производство клапанов для аппаратов ИВЛ
Пасхальные ярмарки в Кишиневе
Пасхальные ярмарки в Кишиневе — точные адреса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться