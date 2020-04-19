Жителей Молдовы предупредили: алкоголь повышает шанс заразиться COVID-19

Вера в то, что алкоголь "дезинфицирует" и "убивает микробы", создает ложное чувство защиты от коронавируса, заявляют врачи.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Употребление спиртных напитков делает организм человека более уязвимым для COVID-19, потому что алкоголь ослабляет иммунную систему человека. Об этом заявил Национальный центр общественного здоровья (НАОЗ).

Вера в то, что алкоголь "обеззараюивает" и "убивает микробы", создает ложное чувство защиты от коронавируса, подчеркивает НАОЗ.

Даже если дезинфицировать горло и пищевод, слизистые оболочки ноздрей, глаз, а также дыхательные пути остаются уязвимыми для инфекции. А в результате совместного распития алкоголя, особенно в большой группе, где отсутствует социальная дистанция и предполагается совместное использование посуды, передача вируса облегчается.

Другие сопутствующие недуги, в том числе заболевания легких, а также курение - значительно увеличивают риск заболеваний и осложнений в результате инфекции COVID-19, отмечает НАОЗ.

Ранее Всемирная организация здравоохранения выступила с развенчанием мифа о якобы "защитных свойствах" алкоголя во время пандемии коронавируса.

"Алкоголь подвергает риску иммунную систему и увеличивает возможность неблагоприятных последствий для здоровья", - говорится в докладе ВОЗ, который цитируют мировые СМИ.

"Следует сократить до минимума количество употребляемого спиртного, особенно в период пандемии COVID-19", - заявили в ВОЗ.

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