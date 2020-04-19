МИДЕИ: в канун Пасхи домой помогли вернуться гражданам РМ из четырех стран

Жителей Молдовы вывозили из иностранных государств чартерами, а также по суше с обеспечением транзита через территорию Украины.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. В преддверии пасхальных праздников при помощи посольств Республики Молдова и министерства иностранных дел и европейской интеграции в Кишинев были доставлены молдавские граждане из четырех стран. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство со ссылкой на информацию, поступающую из диппредставительств РМ за рубежом.

Так, посольства Молдовы в Варшаве и в Киеве обеспечили перевозку из Польши и транзит по территории Украины для 86 молдавских граждан.

Посольства в Минске и в Киеве помогли добраться домой 25 жителям нашей страны из Белоруссии.

Еще 219 наших земляков были вывезены чартерным рейсом из Германии благодаря усилиям посольства РМ в Берлине.

Посольство Молдовы в Израиле организовало вывоз в Молдову 90 наших граждан.

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