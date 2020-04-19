15:46 19 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.27
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.65
Поиск
Аэропорт.

МИДЕИ: в канун Пасхи домой помогли вернуться гражданам РМ из четырех стран

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (767)
35410
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200419/29941532/midei-v-kanun-paskhi-domoy-pomogli-vernutsya-grazhdanam-rm-iz-chetyrekh-stran.html

Жителей Молдовы вывозили из иностранных государств чартерами, а также по суше с обеспечением транзита через территорию Украины.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. В преддверии пасхальных праздников при помощи посольств Республики Молдова и министерства иностранных дел и европейской интеграции в Кишинев были доставлены молдавские граждане из четырех стран. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство со ссылкой на информацию, поступающую из диппредставительств РМ за рубежом.

Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдову за сутки вернулись почти две тысячи граждан

Так, посольства Молдовы в Варшаве и в Киеве обеспечили перевозку из Польши и транзит по территории Украины для 86 молдавских граждан.

Посольства в Минске и в Киеве помогли добраться домой 25 жителям нашей страны из Белоруссии.

Еще 219 наших земляков были вывезены чартерным рейсом из Германии благодаря усилиям посольства РМ в Берлине.

Посольство Молдовы в Израиле организовало вывоз в Молдову 90 наших граждан.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (767)

По теме

Глава МИДЕИ рассказал о процессе возвращения молдавских граждан на родину
Памятка для граждан Молдовы за рубежом, желающих чартером вернуться домой
Теги:
граждане РМ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Благодатный огонь прибыл в Молдову.
Благодатный огонь: уже на земле Молдовы
Росатом наладит производство клапанов для аппаратов ИВЛ
Росатом наладит производство клапанов для аппаратов ИВЛ
Пасхальные ярмарки в Кишиневе
Пасхальные ярмарки в Кишиневе — точные адреса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться