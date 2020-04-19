Минздрав опубликовал обновленные данные по COVID-19 в Молдове

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения обнародовало обновленные данные по состоянию пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией.
Из больниц выписаны еще 66 человек. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 457 человек.
В тяжелом состоянии продолжают находиться 200 пациентов с COVID-19, средняя динамика прослеживается у 525 человек, состояние остальных удовлетворительное.
К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 17 человек.
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