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Минздрав опубликовал обновленные данные по COVID-19 в Молдове

© AFP 2020 / Andy Buchanan
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (767)
127101
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200419/29942109/minzdrav-opublikoval-obnovlennye-dannye-po-covid-19-v-moldove.html

За минувшие сутки выздоровели 66 человек, зарегистрирован еще один погибший от осложнений на фоне коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения обнародовало обновленные данные по состоянию пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией.

Из больниц выписаны еще 66 человек. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 457 человек.

Центр COVID-19 в Кишиневе.
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
Директор больницы в Кишиневе обратился к министру здравоохранения
Зарегистрирован еще один летальный исход: погиб 55-летний мужчина из муниципия Бельцы, госпитализированный 17 апреля в тяжелом состоянии в больницу Института скорой медицинской помощи в Кишиневе. Пациент страдал от гипертонии, дыхательной недостаточности и кардиопатии.

В тяжелом состоянии продолжают находиться 200 пациентов с COVID-19, средняя динамика прослеживается у 525 человек, состояние остальных удовлетворительное.

К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 17 человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (767)

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Теги:
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