21:43 19 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.27
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.65
Поиск
Сорокская крепость.

Ион Штефаницэ рассказал о состоянии материального наследия Молдовы

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
Получить короткую ссылку
14600
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200419/29942979/ion-shtefanitse-rasskazal-o-sostoyanii-arkhitekturnogo-naslediya-moldovy.html

В период 2006-2010 годов было снесено 44 объекта с охраняемым статусом. Последняя попытка была зафиксирована 27 августа 2014 года в Кишиневе. Но есть еще и проблема сохранения существующих памятников.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. О состоянии архитектурного и исторического наследия в радиостудии Spuitnik Молдова рассказал глава агентства по инспектированию и реставрации памятников архитектуры Ион Штефаницэ.

По словам директора агентства, наша страна обладает разнообразными объектами национального и местного значения, но, к сожалению, их не всегда ценят по достоинству.

"Практически в каждом населенном пункте есть разрушенный памятник архитектуры, будь то старая церковь, монастырь или особняк. Государство не должно забывать о реставрации и консервации памятников", - подчеркнул Штефаницэ.

Здание бывшей женской гимназии в Кишиневе, построенное в XIX веке.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Назад в XIX век - в Кишиневе отреставрируют уникальное здание

По данным агентства, только в период 2006-2010 годов было снесено 44 объекта с охраняемым статусом. Последняя попытка снести памятник истории и архитектуры была зафиксирована 27 августа 2014 года в Кишиневе, речь идет об особняке по адресу: ул. Петру Рареш, 55.

Вместе с тем уже в течение нескольких лет Агентство по инспектированию и реставрации памятников архитектуры не фиксировало ни одного случая сноса исторических зданий на фоне массового процесса, который был отмечен в предыдущие годы.

"Следует отметить, что с 2010 года ситуация в этой области начала меняться в лучшую сторону, - отметил Штефаницэ. - Были осуществлены несколько проектов, финансируемых внешними партнерами".

По его словам, в качестве примера можно привести Сорокскую крепость, где планируется начать новые работы.

Первый этап реставрации, включающий восстановление кровли, уже был успешно завершен.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Архитектор: в Кишиневе разрушаются памятники, и никто за это не отвечает
Нашелся спонсор для ремонта кишиневского музея Пушкина
Теги:
история


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Благодатный огонь прибыл в Молдову.
Благодатный огонь: уже на земле Молдовы
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию тренируется в ванне во время самоизоляции.
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию тренировок не прерывает
Чем заняться на карантине.
Карантин может стать "сказкой о непотерянном времени"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться