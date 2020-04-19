Ион Штефаницэ рассказал о состоянии материального наследия Молдовы

В период 2006-2010 годов было снесено 44 объекта с охраняемым статусом. Последняя попытка была зафиксирована 27 августа 2014 года в Кишиневе. Но есть еще и проблема сохранения существующих памятников.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. О состоянии архитектурного и исторического наследия в радиостудии Spuitnik Молдова рассказал глава агентства по инспектированию и реставрации памятников архитектуры Ион Штефаницэ.

По словам директора агентства, наша страна обладает разнообразными объектами национального и местного значения, но, к сожалению, их не всегда ценят по достоинству.

"Практически в каждом населенном пункте есть разрушенный памятник архитектуры, будь то старая церковь, монастырь или особняк. Государство не должно забывать о реставрации и консервации памятников", - подчеркнул Штефаницэ.

По данным агентства, только в период 2006-2010 годов было снесено 44 объекта с охраняемым статусом. Последняя попытка снести памятник истории и архитектуры была зафиксирована 27 августа 2014 года в Кишиневе, речь идет об особняке по адресу: ул. Петру Рареш, 55.

Вместе с тем уже в течение нескольких лет Агентство по инспектированию и реставрации памятников архитектуры не фиксировало ни одного случая сноса исторических зданий на фоне массового процесса, который был отмечен в предыдущие годы.

"Следует отметить, что с 2010 года ситуация в этой области начала меняться в лучшую сторону, - отметил Штефаницэ. - Были осуществлены несколько проектов, финансируемых внешними партнерами".

По его словам, в качестве примера можно привести Сорокскую крепость, где планируется начать новые работы.

Первый этап реставрации, включающий восстановление кровли, уже был успешно завершен.

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