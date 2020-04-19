Муниципальный молодежный центр в Кишиневе перешел на работу в режиме онлайн

Услуги и программы учреждения уже доступны онлайн.Но работники признают, что это является для них проблемой, поскольку им очень не хватает прямого контакта с молодежью.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Кишиневский муниципальный молодежный центр (ММЦ) выполнил меры властей по борьбе с распространением коронавируса и сумел адаптироваться к ситуации. Все мероприятия и проекты центра осуществляются в режиме онлайн, заявил в радиостудии Sputnik Молдова директор ММЦ Петру Греку.

"В период карантина мы проводим онлайн-встречи с различными экспертами, обсуждаем актуальные и интересные темы. Уже с начала апреля мы запустили расширенную дистанционную программу, которая включает в себя восемь клубов по интересам. В первые дни было зарегистрировано почти 100 участников онлайн", - сообщил собеседник.

ММЦ был создан в 2019 году и предлагает комплекс общественных услуг для всех категорий молодежи. Центр предоставляет информацию, рекомендации и консультации по вопросам образования, социальной и профессиональной интеграции.

Ранее министерство финансов Молдовы сообщило о разработке специальной программы по поддержке молодых предпринимателей, в которой примут участие 180 юношей и девушек, пробующих себя в сфере бизнеса и предпринимательства.

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