В Молдове подтверждены еще 145 случаев заболевания COVID-19

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. К вечеру воскресенья в Молдове зарегистрированы еще 145 новых пациентов, инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы после обработки 640 исследованных образцов.

Из них 142 случая локальной передачи и 3 случая "импорта" инфекции.

По сообщению минздрава, в воскресенье был завершен процесс тестирования 135 человек, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19 по клинико-эпидемиологическим показателям. После сегодняшних тестов, у 45 человек был подтвержден диагноз, в 24 случаях тесты дали отрицательный результат. В общей сложности из 135 человек с клинико-эпидемиологическим диагнозом COVID-19 подтвердилась коронавирусная инфекция у 84 человека. Люди, у которых был установлен отрицательный результат, помещаются под медицинское наблюдение.

Общее число инфицированных новым коронавирусом в Молдове достигло 2472 случаев. В Приднестровском регионе были подтверждены еще 76 случаев заражения вирусом COVID-19.

От осложнений на фоне COVID-19 в Молдове погибли 67 человек — зарегистрированы пять новых летальных исходов.

Выздоровели 457 пациентов.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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