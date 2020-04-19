Церковные волонтеры помогают пожилым людям во время эпидемии

Православная церковь Молдовы активизировала благотворительную деятельность во время чрезвычайного положения в стране.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. В условиях чрезвычайного положения, объявленного в Молдове из-за эпидемии COVID-19, Православная церковь Молдовы собирает волонтеров, которые помогают пожилым и нуждающимся людям, попавшим в трудную ситуацию.

Группа добровольцев из социально-миссионерского центра "Икона Божией Матери "Всех скорбящих радость" в Кишиневе прошла по адресам пожилых жителей столицы с пасхальными подарками, в которых находились продукты питания и санитарно-гигиенические средства.

С начала эпидемического кризиса более 50 социально уязвимых семей в столице получили материальную помощь и поддержку со стороны церкви.

Священники и приходские общины в Молдове поддерживают людей в условиях самоизоляции, одиноких стариков, матерей-одиночек с большим количеством детей, беременных женщин, многодетные семьи с ограниченными материальными ресурсами и других уязвимых людей.

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