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Центр COVID-19 в Кишиневе

Еще у 13 медицинских сотрудников дигностирован COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (773)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200419/29944236/esche-u-13-meditsinskikh-sotrudnikov-dignostirovan-covid-19.html

Растет число медиков, инфицированных коронавирусом, увеличилось и число погибших сотрудников системы здравоохранения в Молдове.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Число медицинских сотрудников, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, возросло на 13 человек. Об этом в воскресенье сообщило министерство здравоохранения.

Из 145 новых случаев COVID-19 в 13-ти инфицированными оказались медики, в том числе четыре медсестры, три врача, один фельдшер, один фармацев и четверо сотрудников вспомогательного персонала.

Министерство здравоохранения
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове подтверждены еще 145 случаев заболевания COVID-19
Кроме того, среди пяти погибших, о которых сегодня объявил Минздрав, также есть медик. В Республиканской клинической больнице скончался 68-летний заведующий хирургическим отделением Оргеевской районной больницы, у которого был выявлен коронавирус. 

Больной страдал несколькими хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом II типа и тяжелой гипертонией.

В субботу Минздрав сообщил о 18 медицинских работниках, которые заболели COVID-19 за сутки.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (773)

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Теги:
коронавирус


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