Еще у 13 медицинских сотрудников дигностирован COVID-19

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Число медицинских сотрудников, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, возросло на 13 человек. Об этом в воскресенье сообщило министерство здравоохранения.
Из 145 новых случаев COVID-19 в 13-ти инфицированными оказались медики, в том числе четыре медсестры, три врача, один фельдшер, один фармацев и четверо сотрудников вспомогательного персонала.
Больной страдал несколькими хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом II типа и тяжелой гипертонией.
В субботу Минздрав сообщил о 18 медицинских работниках, которые заболели COVID-19 за сутки.
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