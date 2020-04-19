Еще у 13 медицинских сотрудников дигностирован COVID-19

Растет число медиков, инфицированных коронавирусом, увеличилось и число погибших сотрудников системы здравоохранения в Молдове.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Число медицинских сотрудников, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, возросло на 13 человек. Об этом в воскресенье сообщило министерство здравоохранения.

Из 145 новых случаев COVID-19 в 13-ти инфицированными оказались медики, в том числе четыре медсестры, три врача, один фельдшер, один фармацев и четверо сотрудников вспомогательного персонала.

Кроме того, среди пяти погибших, о которых сегодня объявил Минздрав, также есть медик. В Республиканской клинической больнице скончался 68-летний заведующий хирургическим отделением Оргеевской районной больницы, у которого был выявлен коронавирус.

Больной страдал несколькими хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом II типа и тяжелой гипертонией.

В субботу Минздрав сообщил о 18 медицинских работниках, которые заболели COVID-19 за сутки.

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