НКСС разъяснила порядок приема заявлений о назначении пенсий и пособий

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Национальная касса социального страхования (НКСС) распространила сообщение, в котором разъясняется порядок приема и обработки заявлений о назначении пенсий и пособий.

НКСС уведомила заявителей, которые получили право на назначение пенсий и других социальных услуг в период с 17 марта по 15 мая 2020 года, что заявление и необходимые документы можно будет представить в территориальные подразделения кассы соцстраха по месту жительства после окончания режима чрезвычайного положения в стране.

Согласно пункту 13 Распоряжения №6 Комиссии по чрезвычайной ситуации от 26 марта 2020 года, в период чрезвычайного положения сроки предоставления всех социальных услуг приостанавливаются.

Пенсии будут рассчитываться с даты получения права на ее назначения, если заявление было подано после окончания режима ЧП в сроки, установленные законом: для пенсий по возрасту - в течение 30 дней, для пенсий по нетрудоспособности - в течение 60 дней, для пенсий по потере кормильца - в течение 90 дней.

Соответственно, в зависимости от категории пенсии для заявителей, которые получают право на пенсию во время чрезвычайного положения, указанные сроки подачи заявления будут исчисляться с даты отмены ЧП.

Например, говорится в сообщении НКСС, заявитель достиг пенсионного возраста 20 марта 2020 года. В случае подачи заявления и необходимых документов в территориальные кассы соцстраха в течение 30 дней с даты отмены чрезвычайного положения (в текущей ситуации с 16 мая) пенсия по старости будет назначаться с даты выполнения условий выхода на пенсию - с 20 марта 2020 года.

При подаче заявления после истечения 30-дневного срока с даты прекращения режима ЧП пенсия будет предоставляться начиная с даты подачи заявления.

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Если право на пенсию или другое социальное пособие возникло до момента, когда было объявлено чрезвычайное положение, и заявитель по какой-либо причине не представил ходатайство об осуществлении этого права, отсчет срока подачи запроса приостанавливается и будет вновь продолжен с даты прекращения действия чрезвычайного положения.

Тот же подход будет применяться к срокам предоставления всех социальных льгот, установленных территориальными кассами социального страхования.

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