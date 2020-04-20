Борт ВКС России доставил в Молдову груз из Китая

Событие в Международном аэропорту Кишинева стало итогом серьезной работы по координации усилий и, в то же время, примером реального международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. Партию остро необходимых для борьбы с коронавирусом изделий доставил в воскресенье из Китая грузовой самолет АН-124, который был бесплатно предоставлен Россией по просьбе президента Игоря Додона.

Официальная Москва далеко не в первый раз протягивает руку помощи партнерам из Кишинева. В пятницу было подписано соглашение о предоставлении Молдове кредитного транша в размере 200 миллионов евро для финансирования возросшего бюджетного дефицита, а также для реализации инфраструктурных проектов.

Ранее Россия прислала тесты для диагностики коронавируса, партия включала 10 тысяч единиц.

Посол России Олег Васнецов во время встречи борта отметил, что политическое и военное руководство РФ откликнулось на просьбу официального Кишинева и предоставило военно-транспортный самолет ВКС для перевозки из Шанхая медицинского оборудования для нужд системы здравоохранения Молдовы.

"Этот перелет совершен безвозмездно и без каких-либо предварительных условий", - заявил дипломат.

Китай, в свою очередь, ранее направил в Молдову медицинские маски, инфракрасные термометры, комплекты медицинской защитной одежды, очки, перчатки и бахилы. Общая масса предыдущих партий гуманитарного груза из КНР составила три тонны.

Доставленная сейчас партия груза весом более 50 тонн закуплена частично властями Молдовы, частично за счет пожертвований многих отечественных компаний, физических лиц в стране и из диаспоры, международных организаций.

© Sputnik / Александр Суру Грузовой отсек самолета.

Она включает более 80 тысяч тестов по выявлению вируса COVID-19, более 80 тысяч наборов второго компонента для тестирования, свыше 280 тысяч респираторов KN-95, более 600 тысяч пар медицинских перчаток, 50 тысяч всасывающих трубок, тысячи защитных экранов и очков, комбинезонов, инфракрасных термометров и других предметов защиты.

"Мы вместе – Китай, Молдова и Россия – сотрудничаем для борьбы с коронавирусом. Я уверен, что мы обязательно все преодолеем, Молдова победит COVID-19", - сказал посол Китая в Молдове Чжан Инхун.

Президент Молдовы также выразил уверенность, что все проблемы удастся оставить позади, если действовать совместно.

"Большое спасибо России, Китаю и тем нескольким десяткам экономических агентов, которые приняли решение помочь нам в этой ситуации", - заявил глава государства во время встречи груза, прибывшего в аэропорт Кишинева.

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