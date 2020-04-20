Покупки онлайн во время пандемии: есть риски для потребителей

В связи с пандемией и введением различных ограничений для бизнеса, многие предприниматели решили перестроиться и перейти на торговлю онлайн. Как убедиться, что все товары, покупаемые таким образом, качественные, Sputnik узнал у специалиста Николая Олэрашу.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. Поступает много жалоб на товары, купленные в сети. Речь идет о приобретении товаров в онлайн-магазинах, а также покупке продуктов у отечественных производителей через социальные сети.

Такое заявление сделал в эфире радио Sputnik Молдова представитель Агентства по защите потребителей и надзору за рынком Николай Олэрашу.

Собеседник рассказал, что в период пандемии многие магазины, а также отечественные производители, пересмотрели свою работу, и решили перейти на торговлю в Сети. Как считает Олэрашу, такой способ покупки не всегда хорош, особенно когда речь идет о выборе бытовой техники, одежды или продуктов питания.

Он отметил, что увеличилось количество жалоб, которые поступили в Агентство по защите прав потребителей. Собеседник подчеркнул, что покупатели высказывали претензии не только к различным магазинам, но и продавцам, найденным через соцсети.

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"Было уже много обращений. Чаще всего люди жалуются на качество продуктов, приобретенных в Сети. Также покупатели иногда не могут досчитаться чего-то в своем заказе. Чтобы такого избежать, нужно всегда при получении товара проверить его наличие, а также обратить внимание на то, в каких условиях осуществлялась доставка. Лучше сразу уточнить сроки и условия хранения, а еще дату производства", - объяснил эксперт.

Говоря об этой проблеме, Олэрашу рассказал о нескольких критериях выбора онлайн-магазина.

Самое главное: на сайте должно быть указано название этого экономического агента, фискальный код, а также контакты.

В первую очередь, как советует Олэрашу, следует делать покупки у известных магазинов или же тех, у которых меньше негативных отзывов на различных форумах, можно выбрать и место, где вы уже ранее совершали покупки по сети и не испытывали никаких неудобств.

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Олэрашу призвал граждан обращаться с жалобами во всех случаях по телефону 022-51-51-51.

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