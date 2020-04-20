В Кишиневе сгорел автомобиль, пламя тушили пожарные

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. В столичном секторе Рышкановка была беспокойная ночь: приезжали спасатели тушить загоревшуюся машину.
Как отметили в в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны, инцидент произошел на улице Каля Орхеюлуй 112/1 в ночь на понедельник.
Автомобиль марки Dacia Logan охватило огнем. Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 23.31. На вызов отравился один экипаж спасателей.
"Прибыв на место происшествия, пожарные увидели автомобиль, полностью охваченный пламенем. Им удалось быстро потушить огонь – в 23.53. Никто не пострадал", - говорится в сообщении ГИЧС.
За сутки пожарные и спасатели Молдовы более ста раз выезжали на вызовы>>>
Все обстоятельства и причина происшествия выясняются.
По данным ГИЧС, за последние сутки было зарегистрировано 63 обращения в службу.
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