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Центр COVID-19 в Кишиневе

COVID-19 в Молдове: глава Минздрава озвучила новые данные

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200420/29948200/covid-19-v-moldove-v-minzdrave-predstavili-novye-dannye.html

По сообщению главы Минздрава Виорики Думбрэвяну, в тяжелом состоянии остаются 212 пациентов с COVID-19, из них к аппаратам ИВЛ подключены 14 человек.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. В Молдове обработано 11763 тестов на COVID-19, в лабораториях зарегистрировано 2472 случая коронавирусной инфекции.

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Об этом заявила  на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

В 132 случаях вирус был "импортирован", а 2340 граждан инфицированы в пределах страны.

"На протяжении вчерашнего дня было выявлено 145 новых случаев заражения, 76 из них приходятся на Приднестровский регион. Выписан из больницы еще 21 пациент", - отметила глава Минздрава. 

Таким образом, всего выздоровели 478 человек.

По сообщению главы минздрава, в тяжелом состоянии остаются 212 пациентов с COVID-19, из них к аппаратам ИВЛ подключены 14 человек.

Состояние здоровья еще 558 пациентов оценивается как среднее, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Число погибших от осложнений на фоне инфицирования коронавирусом достигло 67 человек.

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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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