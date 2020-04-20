COVID-19 в Молдове: глава Минздрава озвучила новые данные

По сообщению главы Минздрава Виорики Думбрэвяну, в тяжелом состоянии остаются 212 пациентов с COVID-19, из них к аппаратам ИВЛ подключены 14 человек.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. В Молдове обработано 11763 тестов на COVID-19, в лабораториях зарегистрировано 2472 случая коронавирусной инфекции.

Об этом заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

В 132 случаях вирус был "импортирован", а 2340 граждан инфицированы в пределах страны.

"На протяжении вчерашнего дня было выявлено 145 новых случаев заражения, 76 из них приходятся на Приднестровский регион. Выписан из больницы еще 21 пациент", - отметила глава Минздрава.

Таким образом, всего выздоровели 478 человек.

По сообщению главы минздрава, в тяжелом состоянии остаются 212 пациентов с COVID-19, из них к аппаратам ИВЛ подключены 14 человек.

Состояние здоровья еще 558 пациентов оценивается как среднее, остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

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