В "Молдовагаз" продлили перерыв в работе офисов еще на неделю

На время действия эпидемиологических предупреждений отключать потребителей от сети природного газа не будут.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране перерыв в деятельности Центров по работе с потребителями АО "Молдовагаз" продлен еще на неделю, до 27 апреля.

Как сообщили в предприятии, все возникающие вопросы могут быть адресованы специалистам по телефону 1304 - для жителей Кишинева, или же можно обращаться в территориальные подразделения, чьи контакты указаны на сайте предприятия.

"Счета за потребленный природный газ можно оплатить в режиме онлайн на сайте предприятия. Операция проводится посредством большинства платежных систем, а также дебетовых или кредитных карт, в том числе выданных иностранными банками гражданам Молдовы, проживающим за границей", - говорится в сообщении предприятия.

В "Молдовагаз" подчеркнули, что на время действия эпидемиологических предупреждений отключать потребителей от сети природного газа не будут.

На сайте можно также самостоятельно указать показания газового счетчика. Текущее потребление, задолженность или авансовый платеж могут быть погашены как целиком, так и частично.

Как уточнили в "Молдовагаз", их сайт является одним из удобных способов для потребителя самостоятельно отправить показания счетчика природного газа, безопасно быстро.

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Данные могут быть переданы потребителем и по телефону, связавшись региональным газораспределительным предприятием.

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