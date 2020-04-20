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Молдовагаз

В "Молдовагаз" продлили перерыв в работе офисов еще на неделю

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200420/29951502/v-moldovagaz-prodlili-pereryv-v-rabote-ofisov-esche-na-nedelyu.html

На время действия эпидемиологических предупреждений отключать потребителей от сети природного газа не будут.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране перерыв в деятельности Центров по работе с потребителями АО "Молдовагаз" продлен еще на неделю, до 27 апреля.

Как сообщили в предприятии, все возникающие вопросы могут быть адресованы специалистам по телефону 1304 - для жителей Кишинева, или же можно обращаться в территориальные подразделения, чьи контакты указаны на сайте предприятия.

"Счета за потребленный природный газ можно оплатить в режиме онлайн на сайте предприятия. Операция проводится посредством большинства платежных систем, а также дебетовых или кредитных карт, в том числе выданных иностранными банками гражданам Молдовы, проживающим за границей", - говорится в сообщении предприятия. 

В "Молдовагаз" подчеркнули, что на время действия эпидемиологических предупреждений отключать потребителей от сети природного газа не будут.

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На сайте можно также самостоятельно указать показания газового счетчика. Текущее потребление, задолженность или авансовый платеж могут быть погашены как целиком, так и частично.

Как уточнили в "Молдовагаз", их сайт является одним из удобных способов для потребителя самостоятельно отправить показания счетчика природного газа, безопасно  быстро.

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Данные могут быть переданы потребителем и по телефону, связавшись региональным газораспределительным предприятием.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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