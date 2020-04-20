Администрация Кишинева запустила проект по дистанционному обучению

Все лекции будут доступны до конца 2019-2020 учебного года, согласно национальной учебной программе, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

КИШИНЕВА, 20 апр - Sputnik. Примария Кишинева закончила подготовку платформы по дистанционному обучению, об этом сообщил на своей странице в Facebook примар столицы Ион Чебан.

Этот проект уже доступен и представляет собой сайт видеолекциями по нескольким школьным дисциплинам.

Также на этой платформе собраны молдавские учебники по всем школьным дисциплинам.

"На первом этапе библиотека будет содержать около 2500 видеоуроков, а на втором этапе - около 4500 уроков для учащихся с 1 по 12 классы, по 15 дисциплинам, включая реальный/гуманитарный профили", - пояснили глава кишиневской администрации.

Он уточнил, что было задействовано более 300 учителей из 69 учебных заведений под руководством нескольких групп экспертов, координаторов, операторов и волонтеров.

"Все эти лекции будут доступны до конца 2019-2020 учебного года, согласно национальной учебной программе. Это необходимая альтернатива для учеников, родителей и учителей", - добавил Чебан.

Как он отметил, проект разработан и запущен по инициативе примэрии муниципия Кишинев, Главного управления образования, молодежи и спорта совместно с Министерством образования, культуры и исследований Республики Молдова.

Чебан заявил о подготовке проекта "Цифровой библиотеки">>>

Также поддержку оказывали различные спонсоры, неправительственные экспертные учреждения в области образования.

Градоначальник добавил, что есть предложение, для трансляции уроков по национальному телевидению и IPTV.

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