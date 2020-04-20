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Девушка работает за ноутбуком

Администрация Кишинева запустила проект по дистанционному обучению

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200420/29954828/primariya-kishineva-zapustila-proekt-distantsionnogo-obucheniya.html

Все лекции будут доступны до конца 2019-2020 учебного года, согласно национальной учебной программе, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

КИШИНЕВА, 20 апр - Sputnik. Примария Кишинева закончила подготовку платформы по дистанционному обучению, об этом сообщил на своей странице в Facebook примар столицы Ион Чебан. 

Этот проект уже доступен и представляет собой сайт видеолекциями по нескольким школьным дисциплинам. 

Также на этой платформе собраны молдавские учебники по всем школьным дисциплинам.

"На первом этапе библиотека будет содержать около 2500 видеоуроков, а на втором этапе - около 4500 уроков для учащихся с 1 по 12 классы, по 15 дисциплинам, включая реальный/гуманитарный профили", - пояснили глава кишиневской администрации. 

Он уточнил, что было задействовано более 300 учителей из 69 учебных заведений под руководством нескольких групп экспертов, координаторов, операторов и волонтеров.

Ноутбук
© AP Photo / Jeff White
Чебан заявил о скором запуске сайта по дистанционному обучению

"Все эти лекции будут доступны до конца 2019-2020 учебного года, согласно национальной учебной программе. Это необходимая альтернатива для учеников, родителей и учителей", - добавил Чебан. 

Как он отметил, проект разработан и запущен по инициативе примэрии муниципия Кишинев, Главного управления образования, молодежи и спорта совместно с Министерством образования, культуры и исследований Республики Молдова.

Чебан заявил о подготовке проекта "Цифровой библиотеки">>>

Также поддержку оказывали различные спонсоры, неправительственные экспертные учреждения в области образования.

Градоначальник добавил, что есть предложение, для трансляции уроков по национальному телевидению и IPTV.

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