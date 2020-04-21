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Холодильник с продуктами, фото из архива

Как не растолстеть на карантине - советы молдавских специалистов

© CC0 / Pexels / Refrigerator
Общество
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Тема:
Утро с нами! (477)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200421/29956405/kak-ne-rastolstet-na-karantine-sovety-moldavskogo-nutritsionista.html

Специалист по здоровому питанию Ольга Кара поделилась рядом полезных советов о рационе в период самоизоляции, чтобы после возвращения к обычной жизни не набрать лишний вес.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. В условиях вынужденного карантина, связанного с опасностью распространения коронавируса нового типа, подавляющее большинство граждан Молдовы находится в изоляции, соблюдая карантин. Гиподинамия и сидячий образ жизни, а также привычка заедать стресс, которой грешат многие, могут привести к быстрому набору лишнего веса. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала нутриционист Ольга Кара. 

В этот период, по словам собеседницы, следует избегать излишеств в еде, нездоровое питание может привести к быстрому набору веса, а также формированию ряда хронических заболеваний.
Сахарный диабет.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Если во время повседневной жизни до карантина мы привыкли к пяти приемам пищи в день - трем основным и двум перекусам, - то сейчас следует полностью исключить промежуточные приемы пищи. Наш организм в условиях изоляции нуждается в меньшем количестве энергии и калорий. В первую очередь, следует исключить сладости и плацинды - наиболее калорийную пищу", - уточнила Кара. 

Сидя дома, следует отдать предпочтение белковым растительным продуктам - бобовым, сое, орехам, а также животным белкам - употреблять мясо, рыбу, вареные куриные яйца. Не стоит также забывать об ежедневном употреблении молочных продуктов и свежих сезонных овощей. 

По утверждению собеседницы, углеводы не должны превышать 40% от суточного рациона человека. Мясо надо стараться есть не более трех раз в неделю, дневная норма должна составлять 100-150 граммов. Необходимо также употреблять рыбу - по 200 граммов три раза в неделю.

Корица
© CC0
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Нутрициолог посоветовала по возможности как можно больше двигаться, даже простая уборка в доме становится в условиях изоляции подспорьем в этом смысле.

Для сохранения тела в мышечном тонусе и поддержания нормального настроения и состояния духа при физических нагрузках можно использовать любые подручные средства – те же пакеты с крупами, макаронами и мукой, которыми многие граждане Молдовы в обилии запаслись, когда власти страны только объявили о карантинных ограничениях, вызванных опасностью распространения в стране вируса нового типа COVID-19. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал профессиональный тренер по фитнессу Роман Билецкий. 

“В интернете есть много примеров тренировок в домашних условиях. Эти тренировки – бесплатные и вызывают интерес у жителей нашей страны. Я сам недавно провел такую онлайн-тренировку для всех желающих”, - сказал собеседник.

Для занятия фитнесом и элементами тяжелой атлетики в домашних условиях также наиболее подходят канистры из-под жидкого стирального порошка. У них есть прочные ручки, а при наполнении водой это рекрасный атлетический снаряд, добавил специалист.

Похудение
© Sputnik / Nicolai Kibich
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Смена сидячего места на работе на "стоячее" позволяет похудеть примерно на 2,5 килограмма в год, говорится в исследовании, опубликованном в журнале European Journal of Preventive Cardiology. 

Ученые отмечают, что офисным работникам для сброса веса на рабочем месте без каких-либо специальных диет и прочего достаточно стоять на ногах около шести часов.

Такой результат достигается благодаря изменению расхода энергии организма – стоя на ногах час, в среднем, можно потерять девять калорий. Стоит заметить, что у женщин разница между сидячим и стоячим образом работы меньше, чем у мужчин: за час у них тратится только шесть калорий, в то время как у представителей сильного пола – 11,4. 

Таким образом, за день можно потерять 54 лишние калории. Специалисты подчеркивают, что подобный способ хорошо подходит мужчинам, у которых мышечная масса больше.

Исследователи также обратили внимание на дополнительные преимущества "стоячей" работы.

В вертикальном положении активны дополнительные группы мышц, что ведет не только к потере лишних калорий, но и к снижению риска сердечного приступа, инсульта и диабета.

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Тема:
Утро с нами! (477)

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Теги:
советы, карантин, лишний вес, питание


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