Названа сила, объединяющая все народы Молдовы

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Пандемия коронавируса не мешает организаторам проводить удаленно по интернету различные культурные мероприятия, целью которых является продвижение культурных ценностей народов и этносов, населяющих республику. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала председатель Ассоциации "Moldova și Minoritățile Sale" Евгения Урсу.
Все желающие граждане страны могут принять участие в этих тематических конференциях, записавшись на них оналайн и интересно провести время, углубившись в познание культуры своего народа, его традиций и обычаев.
Собеседница особо отметила, что культурное многообразие сплачивает народ Молдовы, делает страну богаче. Среди одного из самых важных культурных мероприятий, проводимых для этносов Молдовы, Урсу назвала международный вокально-инструментальный, танцевальный конкурс "Созвездие талантов". В этом фестивале участвуют люди разных национальностей из 20 государств мира.
Почетным членом жюри фестиваля, проводимого в Кишиневе, является известный артист Бедрос Киркоров.
"Бедрос Киркоров всегда с большим удовольствием прилетает в нашу страну, он всегда остается под впечатлением от исполнительского искусства талантливых людей из Молдовы", - рассказала Урсу.
Согласно переписи населения, проведенной в 2014 году, представители национальных меньшинств составляют более 18% от общей численности граждан республики.
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