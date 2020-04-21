Повод для оптимизма - в Молдове от COVID-19 выздоровели 505 человек

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Общее число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за все время наблюдений составляет 2 тысячи 548 человек. За истекший период было обработано 11 тысяч 962 лабораторные пробы. Об этом на брифинге во вторник заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.
Всего, в 132 случаях вирус был "импортирован", а 2 тысячи 416 человек были инфицированы в пределах страны.
"На данный момент есть 10 пациентов в тяжелом состоянии, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Пятеро из них находятся в реанимационном отделении Республиканской клинической больницы, еще пятеро - в больнице Института скорой медицинской помощи", - уточнила глава Минздрава.
Пока же более 500 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, динамика при лечении у большинства из них - позитивная, остальные заразившиеся вирусом нового типа - в удовлетворительном состоянии.
Число погибших от осложнений на фоне инфицирования коронавирусом достигло 70 человек.
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>