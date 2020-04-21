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Министерство здравоохранения, архивное фото

Повод для оптимизма - в Молдове от COVID-19 выздоровели 505 человек

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (792)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200421/29957856/situatsiya-na-utro-vtornika-v-moldove-vizdoroveli-505-chelovec.html

К настоящему моменту общее число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Республике Молдова составляет 2 тысячи 548 человек.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Общее число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за все время наблюдений составляет 2 тысячи 548 человек. За истекший период было обработано 11 тысяч 962 лабораторные пробы. Об этом на брифинге во вторник заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Всего, в 132 случаях вирус был "импортирован", а 2 тысячи 416 человек были инфицированы в пределах страны.

"На данный момент есть 10 пациентов в тяжелом состоянии, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Пятеро из них находятся в реанимационном отделении Республиканской клинической больницы, еще пятеро - в больнице Института скорой медицинской помощи", - уточнила глава Минздрава.

Coronavirus
© Sputnik / Алексей Даничев
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Министр привела и оптимистические данные - в понедельник, 20 апреля, из больниц выписаны еще 27 человек, полностью победивших вирусную инфекцию. Общее число излечившихся в Молдове за все время пандемии составляет 505 человек. Думбрэвяну также добавила, что в течение вторника после повторных тестов количество выздоровевших должно вырасти.

Пока же более 500 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, динамика при лечении у большинства из них - позитивная, остальные заразившиеся вирусом нового типа - в удовлетворительном состоянии. 

Число погибших от осложнений на фоне инфицирования коронавирусом достигло 70 человек.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (792)

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Теги:
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