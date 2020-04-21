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Как выглядят населенные пункты, где объявлен карантин

В ВОЗ рассказали, как снимать ограничения из-за коронавируса

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (792)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200421/29959166/voz-kak-snimat-ogranicheniya-iz-za-koronavirusa.html

Представитель ВОЗ отметил, что правительства, рассматривающие возможность снятия ограничений, должны приступать к этому очень осторожно.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Введенные из-за риска распространения коронавируса нового типа ограничения следует снимать постепенно, так как если это сделать преждевременно, может быть зарегистрирована новая вспышка заболевания COVID-19. Об этом заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Западной части Тихого океана Такеши Касаи, пишет РИА Новости.

Игорь Додон
© Sputnik / Алексей Никольский
Додон: ряд ограничений в Молдове могут снять в конце апреля
По словам чиновника ВОЗ, правительства, рассматривающие снятие ограничений, должны приступать к этому очень осторожно, поэтапно, и продолжать внимательно следить за эпидемиологической ситуацией. Это связано с тем, как уточнил Касаи, что пока коронавирус распространяется, ни одна из стран не застрахована от вспышки.

В то же время представитель Всемирной организации здравоохранения обратил внимание на тот факт, что принимаемые меры по борьбе с пандемией доказали свою эффективность.

Касаи также подчеркнул, что люди в настоящее время должны быть готовы к новому образу жизни, "по крайней мере, до появления вакцины или очень эффективного способа лечения".

ВОЗ 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. Согласно последним данным американского университета Джона Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 2,5 миллиона человек. Из них почти 652 тысячи уже выздоровели, более 170 тысяч - погибли.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (792)

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