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Светофор на выезде из Кишинева

Вольности на Пасху - чем обернется отток горожан в села на праздники

© Photo : Primăria Municipiului Chișinău
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (792)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200421/29959220/volnosti-na-paskhu-chem-obernetsya-ottok-gorozhan-v-sela-na-prazdniki.html

Глава молдавского кабинета министров Ион Кику уточнил, что последствия массового оттока кишиневцев и жителей других городов страны в села на пасхальные праздники, станут ясны ближе к концу недели, когда динамика новых случаев COVID-19 будет главным показателем.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Судить о динамике ситуации с уверенностью можно будет к концу текущей недели, когда показатели дадут возможность властям и руководству Минздрава сделать вывод - есть ли повод для послабления карантинных ограничений, либо меры строгого контроля придется продолжить. Об этом на брифинге во вторник рассказал молдавский премьер-министр Ион Кику по результатам совместного заседания с президентом Игорем Додоном и спикером Зинаидой Гречаной.

Сотрудник центра по проведению спасательных операций проводит обработку помещений
© Sputnik / Владимир Астапкович
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"На праздники многие граждане страны массово ходили в магазины, многие отправились в села, несмотря на предупреждение властей. Мы хотим понаблюдать, как будет развиваться ситуация. Мы надеемся, что динамика заболеваемости не вырастет. Если так и произойдет, в пятницу мы обсудим послабления карантинного режима. Речь идет о разрешении на осуществление деятельности для некоторых экономических агентов", - уточнил премьер.  

Кику особо поблагодарил Китай, представивший Молдове 80 тысяч тестов для выявления COVID-19, а также Российскую Федерацию, которая поспособствовала доставке гуманитарной помощи в республику.

Глава кабмина уточнил, что все полученные тесты будут распределены между профильными медучреждениями, где обследуют пациентов с подозрением на коронавирус нового типа. На данный момент, по словам Кику, все клиники страны обеспечены необходимым запасом медикаментов и защитных средств, поэтому поводов для беспокойства нет.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране подтверждены 2 тысячи 548 случаев заражения COVID-19, из них 505 человек выздоровели, а 70 скончались.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (792)

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Теги:
опасность, села, праздники, коронавирус


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