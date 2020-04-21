Военные в Молдове неустанно следят за соблюдением карантинных ограничений

Сотни молдавских военнослужащих обеспечивали общественный порядок и следили за соблюдением гражданами карантинных ограничений в период пасхальных праздников.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Для всех праздники, для военных - дни особо ответственной службы: порядка 400 солдат и офицеров Национальной армии Молдовы в период минувших праздников находились на посту, помогая сотрудникам полиции следить за соблюдением карантинных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса в республике.

Около 300 военнослужащих в субботу, воскресенье и понедельник патрулировали общественные места и парки в муниципиях Кишинев, Бельцы и Кагул.

Более 100 солдат и офицеров из Бригады мотопехоты "Молдова", 22-го миротворческого батальона и полка противовоздушной обороны находились посменно на блок-постах у населенных пунктов, где введен карантин, - городов Штефан Водэ, Сороки, Глодяны, а также сел Карагасаны, Талмаза и Брынзены.

Командующий Национальной армией, бригадный генерал Игорь Горган посетил военных, патрулирующих въезды в города и села, переведенные на карантинный режим. В частности, командующий проверил, насколько обеспечен личный состав Нацармии всеми необходимыми средствами защиты от заражения COVID-19.

Горган напомнил военнослужащим о необходимости строгого соблюдения норм гигиены в помещениях - следует регулярно обрабатывать казармы дезинфицирующими средствами.

Молдавские военные в период праздников доставляли на работу в клиники, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, и домой 340 врачей, которые также на Пасху оставались на "передовой".

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране подтверждены 2 тысячи 548 случаев заражения COVID-19, из них 505 человек выздоровели, а 70 скончались.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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