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Самолет

Посольство РМ в ОАЭ помогло вернуться домой еще 26 гражданам Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200421/29960642/posolstvo-rm-v-oae-pomoglo-vernutsya-domoy-esche-26-grazhdanam-moldovy.html

Из Дубая молдавских граждан отравили в Бухарест, где им обеспечат консульский транзитный коридор до границы с РМ.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Благодаря действиям, предпринятым посольством Республики Молдова в Абу-Даби и Генеральным консульством Румынии в Дубае, 26 молдавских граждан, которые оказались в затруднительном положении в Объединенных Арабских Эмиратах, вылетели из Дубая в Бухарест, где их встретят дипломаты посольства Молдовы в Румынии.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ.

Пассажирам самолета будет обеспечен консульский транзитный коридор до границы с Молдовой.

МИДЕИ напомнило, что из ОАЭ уже удалось вернуть более ста наших соотечественников, которых застало на чужбине закрытие границ из-за глобального пандемического кризиса.

В преддверии пасхальных праздников при помощи посольств Республики Молдова и министерства иностранных дел и европейской интеграции в Кишинев были доставлены молдавские граждане из четырех стран.

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Теги:
МИДЕИ, коронавирус


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