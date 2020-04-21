Посольство РМ в ОАЭ помогло вернуться домой еще 26 гражданам Молдовы

Из Дубая молдавских граждан отравили в Бухарест, где им обеспечат консульский транзитный коридор до границы с РМ.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Благодаря действиям, предпринятым посольством Республики Молдова в Абу-Даби и Генеральным консульством Румынии в Дубае, 26 молдавских граждан, которые оказались в затруднительном положении в Объединенных Арабских Эмиратах, вылетели из Дубая в Бухарест, где их встретят дипломаты посольства Молдовы в Румынии.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ.

Пассажирам самолета будет обеспечен консульский транзитный коридор до границы с Молдовой.

МИДЕИ напомнило, что из ОАЭ уже удалось вернуть более ста наших соотечественников, которых застало на чужбине закрытие границ из-за глобального пандемического кризиса.

В преддверии пасхальных праздников при помощи посольств Республики Молдова и министерства иностранных дел и европейской интеграции в Кишинев были доставлены молдавские граждане из четырех стран.

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