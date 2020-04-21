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Бездомная собака

Примэрия Кишинева просит полицию найти тех, кто отрезал лапы живой собаке

© Sputnik / Сергей Ермохин
Общество
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43230
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200421/29961620/primeriya-kishineva-prosit-politsiyu-nayti-otrezavshikh-lapy-zhivoy-sobake.html

Неизвестные подвергли страшным мучениям бродячее животное, власти столицы потребовали у правоохранительных органов найти и наказать преступников.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Генеральное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Кишинева направило официальный запрос в полицию с просьбой принять меры по розыску и наказанию людей, которые отрезали лапы живой собаке.

Примэрия столицы указала на видео и фото, которые были опубликованы в социальных сетях возмущенными жителями города.

На снимках видна собака, у которой ампутированы все четыре лапы на уровне коленей. Из обрубков лап торчат оголенные кости. При этом животное выжило и сохранило способность передвигаться, опираясь на кости.

Примэрия Кишинева просит полицию найти живодеров, отрезавших лапы собаке.
© Photo : Facebook / Бездомные кошки и собаки в поисках новых хозяев.В дар.Помощь животным. МД / Лидия Виноградова
Примэрия Кишинева просит полицию найти живодеров, отрезавших лапы собаке.

Искалеченная собака была обнаружена 19 апреля во дворе одного из домов по Мунчештскому шоссе в Кишиневе. Активисты волонтерских организаций отловили собаку и поместили ее в приют. Вместе с ветеринарами неравнодушные люди ищут возможность заказать для животного протезы.

Примэрия Кишинева просит полицию найти живодеров, отрезавших лапы собаке.
© Photo : Facebook / Бездомные кошки и собаки в поисках новых хозяев.В дар.Помощь животным. МД / Лидия Виноградова
Примэрия Кишинева просит полицию найти живодеров, отрезавших лапы собаке.

Согласно части 1 статьи 222 УК РМ, за жестокое обращение или пытки животных, причинившие им увечье, виновникам грозит штраф от 25 тысяч до 37,5 тысячи леев или лишение свободы на строк до одного года. Если преступление было совершено публично, в присутствии несовершеннолетних или из садистских побуждений, то вырастают как штрафы — до 67,5 тысячи леев, так и срок заключения — до трех лет.

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Теги:
жестокое обращение с животными, бродячие собаки


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