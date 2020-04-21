Примэрия Кишинева просит полицию найти тех, кто отрезал лапы живой собаке

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Генеральное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Кишинева направило официальный запрос в полицию с просьбой принять меры по розыску и наказанию людей, которые отрезали лапы живой собаке.

Примэрия столицы указала на видео и фото, которые были опубликованы в социальных сетях возмущенными жителями города.

На снимках видна собака, у которой ампутированы все четыре лапы на уровне коленей. Из обрубков лап торчат оголенные кости. При этом животное выжило и сохранило способность передвигаться, опираясь на кости.

Искалеченная собака была обнаружена 19 апреля во дворе одного из домов по Мунчештскому шоссе в Кишиневе. Активисты волонтерских организаций отловили собаку и поместили ее в приют. Вместе с ветеринарами неравнодушные люди ищут возможность заказать для животного протезы.

Согласно части 1 статьи 222 УК РМ, за жестокое обращение или пытки животных, причинившие им увечье, виновникам грозит штраф от 25 тысяч до 37,5 тысячи леев или лишение свободы на строк до одного года. Если преступление было совершено публично, в присутствии несовершеннолетних или из садистских побуждений, то вырастают как штрафы — до 67,5 тысячи леев, так и срок заключения — до трех лет.

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