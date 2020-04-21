В Кагульском районе спасена женщина, упавшая в колодец

Звонок в службу 112 поднял дежурную смену по тревоге, экипаж ГИЧС справился с непростой задачей, сейчас в обстоятельствах дела разбирается полиция.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. В селе Колибаш Кагульского района успешно завершилась операция по спасению женщины, упавшей в колодец.

По сообщению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), позвонивший в службу 112 поступил сообщил, что 72-летняя женщина упала в общественный колодец.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили на пятиметровой глубине женщину, которая была жива и находилась в сознании. Пострадавшая была поднята на поверхность и передана медикам.

Обстоятельства дела устанавливает полиция.

По сообщению ГИЧС, за минувшие сутки пожарные и спасатели 63 раза выезжали на экстренные вызовы.

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