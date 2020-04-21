В Молдове выпустят в оборот особую юбилейную монету

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. В обращении и в коллекциях нумизматов появится новая монета номиналом в 10 леев. Ее выпуск Нацбанк республики приурочил ко Дню государственного флага, который в республике ежегодно отмечается 27 апреля.

Ровно 30 лет назад Верховный Совет Молдовы принял закон о государственном флаге - на смену красному полотнищу с поперечной зеленой полосой посередине (символ Молдавской ССР - ред.) пришел сине-желто-красный триколор с изображением нового государственного герба республики.

© Photo : Banca Națională a Moldovei В Молдове к 30-летию государсвтенного флага выпустили новую 10-леевую монету.

Государственный флаг уже был отображен на двух монетах, выпуска 2018 года (серия к 25-летию введения в оборот национальной валюты - молдавского лея) и 2019 года (серия к 30-летию перехода на латинскую графику и принятия закона о государственном языке республики".

Экземпляры нынешнего выпуска изготовлены из стали и покрыты никелевым и латунным напылением для того, чтобы получить двухцветное изображение.

На аверсе монет находится стилизованное изображение государственного флага Молдовы, на котором расположен герб страны. На заднем плане просматривается изображение резиденции президента РМ. По кругу следует надпись на государственном языке - "30 DE ANI DE LA ADOPTAREA TRICOLORULUI. REPUBLICA MOLDOVA" ("30 лет с момента введения триколора. Республики Молдова - ред).

На реверсе монеты по контуру круга отчеканены 30 пятиконечных звезд, символизирующих юбилей государственного флага страны, а также обозначены номинал - 10 леев - и год выпуска - 2020.

На реверсе в верхней части монеты выбита защитная монограмма с буквами "Р" и "М" - аббревиатура названия страны - Республика Молдова.

Новая монета выпущена тиражом в 250 тысяч экземпляров и будет находиться в обороте наравне с 10-леевыми банкнотами и монетами того же достоинства.

Государственный флаг Республики Молдова является одним из главных официальных символов суверенитета и независимости Республики Молдова, он представляет собой прямоугольное полотнище с отношением высоты к длине 1:2, состоящее из трех равных цветных полос.

Полосы расположены вертикально в следующей последовательности от древка: синяя, желтая, красная. В середине желтой полосы изображен государственный герб Республики Молдова, ширина которого составляет 1/5 длины флага.

Граждане Республики Молдова и иностранные лица, находящиеся в Республике Молдова, обязаны проявлять уважение к государственному флагу и не совершать никаких оскорбительных действий в отношении него.

На церемониях вывешивания государственного флага по случаю торжеств присутствующие встают, мужчины обнажают головы, а военнослужащие всех званий отдают честь согласно воинским уставам.

Использование государственного флага с нарушением положений настоящего закона, а также осквернение влекут установленную законодательством ответственность за правонарушение или уголовную ответственность.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova