В Молдове выпустят в оборот особую юбилейную монету

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. В обращении и в коллекциях нумизматов появится новая монета номиналом в 10 леев. Ее выпуск Нацбанк республики приурочил ко Дню государственного флага, который в республике ежегодно отмечается 27 апреля.
Ровно 30 лет назад Верховный Совет Молдовы принял закон о государственном флаге - на смену красному полотнищу с поперечной зеленой полосой посередине (символ Молдавской ССР - ред.) пришел сине-желто-красный триколор с изображением нового государственного герба республики.
Государственный флаг уже был отображен на двух монетах, выпуска 2018 года (серия к 25-летию введения в оборот национальной валюты - молдавского лея) и 2019 года (серия к 30-летию перехода на латинскую графику и принятия закона о государственном языке республики".
Экземпляры нынешнего выпуска изготовлены из стали и покрыты никелевым и латунным напылением для того, чтобы получить двухцветное изображение.
На реверсе монеты по контуру круга отчеканены 30 пятиконечных звезд, символизирующих юбилей государственного флага страны, а также обозначены номинал - 10 леев - и год выпуска - 2020.
На реверсе в верхней части монеты выбита защитная монограмма с буквами "Р" и "М" - аббревиатура названия страны - Республика Молдова.
Новая монета выпущена тиражом в 250 тысяч экземпляров и будет находиться в обороте наравне с 10-леевыми банкнотами и монетами того же достоинства.
Государственный флаг Республики Молдова является одним из главных официальных символов суверенитета и независимости Республики Молдова, он представляет собой прямоугольное полотнище с отношением высоты к длине 1:2, состоящее из трех равных цветных полос.
Полосы расположены вертикально в следующей последовательности от древка: синяя, желтая, красная. В середине желтой полосы изображен государственный герб Республики Молдова, ширина которого составляет 1/5 длины флага.
Граждане Республики Молдова и иностранные лица, находящиеся в Республике Молдова, обязаны проявлять уважение к государственному флагу и не совершать никаких оскорбительных действий в отношении него.
На церемониях вывешивания государственного флага по случаю торжеств присутствующие встают, мужчины обнажают головы, а военнослужащие всех званий отдают честь согласно воинским уставам.
Использование государственного флага с нарушением положений настоящего закона, а также осквернение влекут установленную законодательством ответственность за правонарушение или уголовную ответственность.
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