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В Молдове к 30-летию государственного флага выпустили новую 10-леевую монету.

В Молдове выпустят в оборот особую юбилейную монету

© Photo : Banca Națională a Moldovei
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200421/29961904/v-moldove-zapustyat-v-oborot-osobuyu-monetu-svyazannuyu-s-flagom-strany.html

Национальный банк Молдовы отчеканил новое памятное платежное средство к 30-летию государственного флага республики.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. В обращении и в коллекциях нумизматов появится новая монета номиналом в 10 леев. Ее выпуск Нацбанк республики приурочил ко Дню государственного флага, который в республике ежегодно отмечается 27 апреля. 

Ровно 30 лет назад Верховный Совет Молдовы принял закон о государственном флаге - на смену красному полотнищу с поперечной зеленой полосой посередине (символ Молдавской ССР - ред.) пришел сине-желто-красный триколор с изображением нового государственного герба республики.

В Молдове к 30-летию государсвтенного флага выпустили новую 10-леевую монету
© Photo : Banca Națională a Moldovei
В Молдове к 30-летию государсвтенного флага выпустили новую 10-леевую монету.

Государственный флаг уже был отображен на двух монетах, выпуска 2018 года (серия к 25-летию введения в оборот национальной валюты - молдавского лея) и 2019 года (серия к 30-летию перехода на латинскую графику и принятия закона о государственном языке республики". 

Экземпляры нынешнего выпуска изготовлены из стали и покрыты никелевым и латунным напылением для того, чтобы получить двухцветное изображение.

Железные молдавские леи, архивное фото.
© Sputnik / Yana Zaharova
На молдавских монетах коммерсанты делают состояние - подробности
На аверсе монет находится стилизованное изображение государственного флага Молдовы, на котором расположен герб страны. На заднем плане просматривается изображение резиденции президента РМ. По кругу следует надпись на государственном языке - "30 DE ANI DE LA ADOPTAREA TRICOLORULUI. REPUBLICA MOLDOVA" ("30 лет с момента введения триколора. Республики Молдова - ред).

На реверсе монеты по контуру круга отчеканены 30 пятиконечных звезд, символизирующих юбилей государственного флага страны, а также обозначены номинал - 10 леев - и год выпуска - 2020. 

На реверсе в верхней части монеты выбита защитная монограмма с буквами "Р" и "М" - аббревиатура названия страны - Республика Молдова. 

Новая монета выпущена тиражом в 250 тысяч экземпляров и будет находиться в обороте наравне с 10-леевыми банкнотами и монетами того же достоинства. 

Государственный флаг Республики Молдова является одним из главных официальных символов суверенитета и независимости Республики Молдова, он представляет собой прямоугольное полотнище с отношением высоты к длине 1:2, состоящее из трех равных цветных полос.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Полосы расположены вертикально в следующей последовательности от древка: синяя, желтая, красная. В середине желтой полосы изображен государственный герб Республики Молдова, ширина которого составляет 1/5 длины флага. 

Граждане Республики Молдова и иностранные лица, находящиеся в Республике Молдова, обязаны проявлять уважение к государственному флагу и не совершать никаких оскорбительных действий в отношении него.

На церемониях вывешивания государственного флага по случаю торжеств присутствующие встают, мужчины обнажают головы, а военнослужащие всех званий отдают честь согласно воинским уставам.

Использование государственного флага с нарушением положений настоящего закона, а также осквернение влекут установленную законодательством ответственность за правонарушение или уголовную ответственность.

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Теги:
Нацбанк, памятная монета, Молдова, флаг, триколор


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