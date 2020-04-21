Пасхальные праздники: муниципальные службы продолжали свою работу

Во время пасхальных праздников несколько управлений муниципалитета работают особенно усиленно для реализации нескольких проектов.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. В период пасхальных праздников различные службы примэрии продолжают работу в обычном режиме, об этот заявил на еженедельном заседании муниципальных служб примар Кишинева Ион Чебан.

Запуск платформы онлайн-обучения

Столичная администрация закончила накануне подготовку платформы по дистанционному обучению.

Этот проект уже доступен и представляет собой сайт с видеолекциями по нескольким школьным дисциплинам. Также на этой платформе собраны молдавские учебники.

Как отметил Чебан. работа по съемке видеоуроков продолжается, в последующие дни на сайт будет загружено еще порядка двух тысяч роликов.

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"На первом этапе библиотека будет содержать около 2,5 тысячи видеоуроков, а на втором этапе - около 4,5 тысячи уроков для учащихся с 1 по 12 классы, по 15 дисциплинам, включая реальный/гуманитарный профили", - пояснил Чебан.

Работа общественного транспорта и дезинфекция

В Кишиневе по-прежнему регулярно проходит дезинфекция во дворах жилых домов, на остановках общественного транспорта, а также поддерживается чистота в самих транспортных единицах.

По словам главы управления ЖКХ примэрии Кишинева Иона Бурдюмова, за прошедшую неделю в городе было собрано несколько тон мусора.

Напомним, общественный транспорт не ходил в выходные, а также в понедельник. Во вторник возобновилась его работа. На столичных дорогах - 321 троллейбус и 104 автобуса.

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"В транспорте небольшое количество людей. На остановках спокойно, люди не собираются большими группами", - отметил временно исполняющий обязанности главы управления общественного транспорта Кишинева Лилиан Копач.

На время карантина поездки в общественном транспорте бесплатные. Он продолжает ходить по графику:

в будние дни - в период 05.30 - 10.00, а также 16.00 - 20.00;

в выходные дни - 06.00 - 10.00, а также с 16.00 – 19.30.

Оценка дорог

Также, как заявил Чебан, во время праздников для безопасности дорожного движения профильные муниципальные службы будут еженедельно проводить оценку состояния коммуникационных путей на администрируемой территории.

"Предприятие EXDURPO будет проводить работы по уборке, мойке и ремонту проезжей части улиц столицы. Они установят или заменят старые дорожные знаки и технические средства безопасности дорожного движения", - уточнил примар.

По его словам, до 31 мая должны обновить разметку на дорогах.

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