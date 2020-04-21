Коллектив "Молдовагаз" перевел свыше миллиона леев на борьбу с коронавирусом

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Cотрудники АО "Молдовагаз" и территориальных газораспределительных предприятий пожертвовали более миллиона леев на борьбу с распространением COVID-19. Средства перечислены на специальный правительственный счет.

Таким образом, персонал последовал примеру председателя правления компании Вадима Чебана, перечислившего часть своего заработка на борьбу с вирусом.

"Сегодня наши врачи – это белые рыцари добродетели и сострадания, сражающиеся со злом", - обратился он к подчиненным.

Ранее "Молдовагаз" и его подразделения пожертвовали на специальные счета правительства и мэрии Кишинева 800 тысяч леев. На текущий момент, финансовый вклад газовой отрасли в борьбу с COVID-19 составляет около одного миллиона 800 тысяч леев.

Компания намерена и впредь оказывать финансовую поддержку не только усилиям по борьбе с распространением пандемии коронавируса, но и другим важным социальным проектам.

Ранее пресс-служба министерства финансов сообщала, что на счетах, открытых ведомством для пожертвований на борьбу с COVID-19, собрано более 18,3 миллиона леев.

В соответствии с Законом о публичных финансах и налогово-бюджетной ответственности, около 13,5 миллиона леев из средств, перечисленных физическими и юридическими лицами, были переданы в интервенционный фонд правительства для финансирования неотложных расходов, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

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