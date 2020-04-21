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Молдовагаз.

Коллектив "Молдовагаз" перевел свыше миллиона леев на борьбу с коронавирусом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (809)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200421/29962045/sotrudniki-moldovagaz-pereveli-svyshe-milliona-leev-na-borbu-s-koronavirusom.html

Работники предприятие намерены и впредь оказывать финансовую поддержку в деле противостояния опасной инфекции.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Cотрудники АО "Молдовагаз" и территориальных газораспределительных предприятий пожертвовали более миллиона леев на борьбу с распространением COVID-19. Средства перечислены на специальный правительственный счет.

Таким образом, персонал последовал примеру председателя правления компании Вадима Чебана, перечислившего часть своего заработка на борьбу с вирусом. 

"Сегодня наши врачи – это белые рыцари добродетели и сострадания, сражающиеся со злом", - обратился он к подчиненным.

Ранее "Молдовагаз" и его подразделения пожертвовали на специальные счета правительства и мэрии Кишинева 800 тысяч леев. На текущий момент, финансовый вклад газовой отрасли в борьбу с COVID-19 составляет около одного миллиона 800 тысяч леев.

Компания намерена и впредь оказывать финансовую поддержку не только усилиям по борьбе с распространением пандемии коронавируса, но и другим важным социальным проектам.

Молдовагаз
© Sputnik / Miroslav Rotari
Уточнение от "Молдовагаз": как передавать показания счетчиков

Ранее пресс-служба министерства финансов сообщала, что на счетах, открытых ведомством для пожертвований на борьбу с COVID-19, собрано более 18,3 миллиона леев.

В соответствии с Законом о публичных финансах и налогово-бюджетной ответственности, около 13,5 миллиона леев из средств, перечисленных физическими и юридическими лицами, были переданы в интервенционный фонд правительства для финансирования неотложных расходов, связанных с распространением коронавирусной инфекции. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (809)

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