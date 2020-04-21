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Люди в поминальные дни на кладбище Святого Лазаря

На Радоницу кишиневские кладбища будут закрыты для посещений

© Sputnik
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200421/29962297/na-radonitsu-kishinevskie-kladbischa-budut-zakryty-dlya-posescheniy.html

Все кладбища будут закрыты для посещений на Радоницу. Власти решили перенести поминальные мероприятия из-за распространения коронавируса в стране.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Доступ на все кладбища Кишинева будет закрыт в период 26-27 апреля. Об этом заявил примар Кишинева Ион Чебан в ходе еженедельного заседания муниципальных служб.

Именно на эти дни в этом году выпадает Радоница (Paștele blajinilor), когда у верующих принято поминать своих усопших родственников, а также посещать их могилы.

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"Ворота будут закрыты за исключением тех случаев, которые предусмотрены Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям. Такими мерами мы стараемся предотвратить массовое заболевание коронавирусом и выйти из пандемии, как можно скорее", - заявил Чебан.

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Столичный градоначальник уточнил, что на этот период решено приостановить и работу общественного транспорта.

Он отметил, что встреча Пасхи прошла в Кишиневе тихо и большинство граждан прислушались к рекомендациям оставаться дома.

Ранее молдавскими властями вместе с митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром было решено перенести мероприятия по случаю Радоницы на 6-8 июня, на эти дни выпадает Троица.

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Руководство страны и Митрополии считают, что меры безопасности в связи с распространением коронавируса должны остаться в силе на период пасхальных праздников.

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На данный момент в Молдове подтверждены 2 тысячи 548 случаев заражения COVID-19. Излечилось от инфекции 505 человек. 

Число погибших от осложнений на фоне инфицирования коронавирусом достигло 72 человек.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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