На Радоницу кишиневские кладбища будут закрыты для посещений

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Доступ на все кладбища Кишинева будет закрыт в период 26-27 апреля. Об этом заявил примар Кишинева Ион Чебан в ходе еженедельного заседания муниципальных служб.
Именно на эти дни в этом году выпадает Радоница (Paștele blajinilor), когда у верующих принято поминать своих усопших родственников, а также посещать их могилы.
Вольности на Пасху - чем обернется отток горожан в села на праздники>>>
"Ворота будут закрыты за исключением тех случаев, которые предусмотрены Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям. Такими мерами мы стараемся предотвратить массовое заболевание коронавирусом и выйти из пандемии, как можно скорее", - заявил Чебан.
Он отметил, что встреча Пасхи прошла в Кишиневе тихо и большинство граждан прислушались к рекомендациям оставаться дома.
Ранее молдавскими властями вместе с митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром было решено перенести мероприятия по случаю Радоницы на 6-8 июня, на эти дни выпадает Троица.
Новые ограничения на Пасху - премьер Ион Кику обратился к населению>>>
Руководство страны и Митрополии считают, что меры безопасности в связи с распространением коронавируса должны остаться в силе на период пасхальных праздников.
Коронавирус в Молдове
©
Photo : Бенедикт Чуботару, из личного архива
На данный момент в Молдове подтверждены 2 тысячи 548 случаев заражения COVID-19. Излечилось от инфекции 505 человек.
Число погибших от осложнений на фоне инфицирования коронавирусом достигло 72 человек.
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>