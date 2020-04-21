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Полиция на улицах Кишинева.

МВД: сумма штрафов за нарушение режима ЧП составила 25 миллионов леев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200421/29962413/summa-shtrafov-nalozhennykh-za-narushenie-rezhima-chp-dostigla-25-millionov-leev.html

Министерство внутренних дел представило обновленные данные о случаях несоблюдения ограничительных мер, установленных на территории Молдовы.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Общая сумма штрафов за нарушение режима чрезвычайного положения, введенного 17 марта, составила почти 25 миллионов леев. Об этом сообщило Министерство внутренних дел РМ.

Только за одну пасхальную ночь были составлены протоколы, предусматривающие штрафы на сумму 630 тысяч леев, отмечает источник.

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Из трех десятков нарушений, зарегистрированных между 18 и 19 апреля, большинство относятся к несоблюдению режима самоизоляции. Ряд оштрафованных не смогли обосновать необходимость своего присутствия в публичных местах и не имели при себе документов, удостоверяющих личность.

Кроме того, правоохранители задокументировали нарушение режима Чрезвычайного положения экономическим агентом, торгующим строительными материалами.

По данным МВД, всего с начала режима ЧП было зарегистрировано 49 уведомлений о преступлениях и 1798 сигналов о других инцидентах. В службу экстренных вызовов 112 поступило 1606 обращений.

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За вождение в нетрезвом виде были наказаны 33 водителя.

В Республике Молдова 17 марта было введено чрезвычайное положение сроком на 60 дней, срок действия которого истекает 15 мая. В течение этого периода запрещены скопления людей более трех человек, передвижение людей в ряде мест и ​​в определенных ситуациях запрещено или ограничено.

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Теги:
коронавирус, Режим ЧП, полиция


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