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Распятие

В ночь Пасхи полиция зафиксировала нарушение режима ЧП тремя священниками

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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33210
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200421/29962610/v-noch-paskhi-politsiya-zafiksirovala-narushenie-rezhima-chp-tremya-svyaschennikami.html

Несмотря на распоряжение властей и призыв Митрополии Молдовы, не все настоятели храмов отменили собрания прихожан для празднования Пасхи.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. В пасхальную ночь было зарегистрировано три случая нарушения священниками правил, установленных Комиссией по чрезвычайным ситуациям, сообщает МВД.

Несоблюдение запрета на массовые собрания прихожан было зарегистрировано в нескольких храмах в Кишиневе, Оргеевском и Новоаненском районах.

Бенедикт Чуботару
© Photo : Бенедикт Чуботару, из личного архива
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Ранее премьер-министр Ион Кику отметил на брифинге, что, по информации правительства, не все священники были намерены подчиниться решениям властей о запрете массовых собраний в храмах на Пасху.

В канун праздников президент страны Игорь Додон обсудил с главой Православной Церкви Молдовы митрополитом Владимиром, как будут проводиться в этом году пасхальные богослужения и родительские дни.

В ходе этого совещания было решено перенести мероприятия по случаю Радоницы на 6-8 июня.

Руководство страны и Митрополии подчеркнули, что Пасхальное богослужение должно пройти согласно рекомендациям Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации.

Пасхальная литургия в 2020 году прошла без участия прихожан. Богослужение транслировалось по телевидению и в интернете.

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Теги:
Молдавская православная церковь, коронавирус


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