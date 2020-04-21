Все закрыто: как отразился на кафе и ресторанах Молдовы кризис с COVID-19

В связи с карантинными ограничениями заведения общепита Молдовы закрыты уже порядка полутора месяцев, как рестораторы справляются с тяжелой ситуацией – корреспондент Sputnik выяснял ответ из первых уст.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Столовые,кафе и рестораны в Молдове закрыты на 100 процентов, лишь 10 процентов составляет сектор онлайн-доставок готовых блюд непосредственно на дом клиентам. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту Sputnik Молдова рассказала председатель Ассоциации рестораторов республики Анета Засавицки.

В условиях самоизоляции граждане не спешат заказывать еду "до порога", и этому есть два объяснения. Первое – у людей спустя почти полтора месяца с момента объявления карантина в стране – недостаточно средств, второе – граждане предпочитают покупать необходимые продукты в маркетах и готовить на дому, поскольку у них появилась уйма свободного времени.

“Онлайн-заказы и доставки на дом не приносят владельцам заведений, оказывающих подобные услуги, прибыли как таковой. Средства, получаемые от таких заказов, идут на зарплаты администраторам заведений, поварам, доставщикам и обслуживающему персоналу. Естественно, что часть средств идет на закупку свежих продуктов для приготовления блюд на заказ”, - пояснила собеседница.

Сейчас менеджеры стараются выводить сотрудников на работу посменно, к пирмеру, - два дня работы, два дня – дома. Такая мера позволяет выплатить сотрудникам хотя бы минимальные оклады в период вынужденного простоя заведений.

В качестве мер поддержки сектора общественного питания, кафе и ресторанов, правительство одобрило законопроект о снижении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 15 процентов.

"В сентябре пройдут повторные переговоры профильной ассоциации и членов кабинета министров, где, по предварительным данным, эту ставку предложат продлить до 2021 года, чтобы сектор мог прийти в себя после долгого бездействия”, - отметила Засавицки.

Конечно же, подчеркнула собеседница, в случае, если заведениям питания разрешат открыться, они должны будут соблюдать повышенные меры безопасности — чаще дезинфицировать поверхности в помещениях, расположить столики таким образом, чтобы посетители находились на безопасной дистанции друг от друга.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране подтверждены 2 тысячи 548 случаев заражения COVID-19, из них 505 человек выздоровели, а 70 скончались.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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