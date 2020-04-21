В Молдове подтверждены еще 66 случаев заболевания COVID-19

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. К вечеру вторника в Молдове, после обработки 241 теста, зарегистрированы еще 66 новых пациентов, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге после заседания Единого центра по управлению кризисом.

"По итогам изучения результатов тестов были подтверждены 66 новых случаев передачи вируса", - заявила глава ведомства.

По словам Думбрэвяну, из них зафиксирован один случай "импорта" инфекции из Великобритании, в остальных эпизодах вирус был передан на местном уровне.

Общее число инфицированных новым коронавирусом в Молдове достигло 2614 случаев. Выздоровели 505 пациентов.

От осложнений на фоне COVID-19 в Молдове погибли 72 человека.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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