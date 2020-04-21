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Центр COVID-19 в Кишиневе

В Молдове подтверждены еще 66 случаев заболевания COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (800)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200421/29965026/mizdrav-podtverdil-novye-sluchai-zabolevaniya-koronavirusom.html

Общее число людей, инфицированных коронавирусом нового типа, в Республике Молдова достигло 2614 человек.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. К вечеру вторника в Молдове, после обработки 241 теста, зарегистрированы еще 66 новых пациентов, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге после заседания Единого центра по управлению кризисом.

"По итогам изучения результатов тестов были подтверждены 66 новых случаев передачи вируса", - заявила глава ведомства. 

По словам Думбрэвяну, из них зафиксирован один случай "импорта" инфекции из Великобритании, в остальных эпизодах вирус был передан на местном уровне.

Общее число инфицированных новым коронавирусом в Молдове достигло 2614 случаев. Выздоровели 505 пациентов.

От осложнений на фоне COVID-19 в Молдове погибли 72 человека.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (800)

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Теги:
коронавирус


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